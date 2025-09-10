DIVERSE

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

10 septembrie 20250 commentarii

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

comunicat pnnr INCDTIM

 

Proiect „Boosting the energy storage performance of supercapacitor materials by controlling the                                                                                            paramagnetic centers”

 

Beneficiarul, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM) Cluj-Napoca anunță desfășurarea cu succes a proiectului cu titlul „Boosting the energy storage performance of supercapacitor materials by controlling the paramagnetic centers” conform contractului de finanțare nr. 760097/23.05.23, cod proiect CF 163/15.11.22 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția 8 – Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, în primele 26 luni de implementare a proiectului au fost atinși următorii indicatori: (i) atragerea în cadrul echipei a trei tineri doctoranzi și doi postdoctoranzi,  (ii) dotarea laboratorului de supercondensatori cu un echipament specializat în testarea proprietăților electrochimice ale dispozitivelor dezvoltate, (iii) obținerea finanțării unui proiect de tip M-ERA.NET în domeniul proiectului, (iv) publicarea rezultatelor obținute în 5 articole ISI situate în quartila 1 (Q1) și (iv) s-au demarat procedurile pentru aderarea la Carta Europeană a cercetătorilor și adoptarea Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor de către organizațiile de cercetare din România.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 luni, începând cu data 01.07.2023, până la data de 30.06.2026.

         „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/               https://www.facebook.com/PNRROficial/

