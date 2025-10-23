Actualitate

Comunicat de presă:  Demararea proiectului „Eficiența energetică în clădiri rezidențiale unifamiliale – panouri si echipamente de stocare

23 octombrie 20250 commentarii

Comunicat de presă

 Demararea proiectului „Eficiența energetică în clădiri rezidențiale unifamiliale – panouri si

echipamente de stocare”,

Cod proiect RUE 93

Pilonul I. Tranziția verde. Componenta 16. RePowerEU

Cod apel de proiecte: PNRR/2024/C16RePowerEU/I4/1.A

TOP PROJECTS S.R.L. demarează proiectul cu titlul: “Eficiența energetică în clădiri rezidențiale unifamiliale – panouri si echipamente de stocare”, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul I. Tranziția verde, Componenta C16, RePowerEU, Investiția 4. Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării – apel dedicat consumatorilor vulnerabili de energie care nu dețin niciunul din sisteme (panouri și echipamente de stocare)”

Numele beneficiarului finanțării: TOP PROJECTS S.R.L., str. Aleea Detunata nr. 7, bloc A3, etaj 1, apartament 18, Cluj-Napoca, județul Cluj, 400429.

Titlu proiect:Eficiența energetică în clădiri rezidențiale unifamiliale – panouri si echipamente de stocare”

Program: Apel de proiecte gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență al României și din fonduri naționale.

Obiectivul general al proiectului: este reducerea consumului de energie din surse convenționale în cadrul clădirilor rezidențiale unifamiliale, prin instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice și de stocare a energiei electrice în vederea îmbunătățirii eficienței energetice.

Obiectivele specifice al proiectului:

  1. Instalarea unor sisteme fotovoltaice pentru generarea energiei electrice cu o capacitate netă de minim 3kW, pentru consum propriu, care sunt conectate la rețeaua națională de distribuție
  2. Instalarea unor sisteme de stocare a energiei electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5kW.

Valoarea totală a proiectului: 54.835.267,00 lei inclusiv TVA

Valoarea eligibilă din PNRR: 54.195.174,00 lei inclusiv TVA

Renovarea energetică a unui număr de: 900 locuințe

Data începerii și finalizării proiectului: 30.09.2025 – 30.11.2025

Cod proiect: RUE 93

Contract de finanțare: G2025-113316/30.09.2025

 

Date de contact: TOP PROJECTS S.R.L., str. Aleea Detunata nr. 7, bloc A3, etaj 1, apartament 18, Cluj-Napoca, județul Cluj, 400429

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

   „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/               https://www.facebook.com/PNRROficial/

