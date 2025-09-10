DIVERSE

Comunicat de Presă – D&D MODULO SRL

10 septembrie 20250 commentarii


Data: 10 Septembrie 2025

D&D MODULO S.R.L. lansează proiectul „Creșterea competitivității D&D MODULO S.R.L. prin investiții în echipamente inovative și extinderea pe piețele internaționale”, cod SMIS 335053, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027. Proiectul este finanțat prin Prioritatea 1 – „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, și se încadrează în Obiectivul specific 1.3 – „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”.

 

D&D Modulo S.R.L., companie cu activitate de producție desfășurată în baza codului CAEN 3102 – Fabricarea de mobilă de bucătărie, își propune să devină un jucător important în industria producției de mobilier din PAL/MDF și MDF frezat. În prezent, societatea se confruntă cu o capacitate limitată de producție, ceea ce afectează promptitudinea și eficiența livrărilor către clienți.

Prin acest proiect, compania va realiza o modernizare semnificativă a proceselor de fabricație prin achiziția unor echipamente de ultimă generație, precum:

  • mașină de aplicat cant prevăzută cu rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități,
  • desprafuitor, compresor cu șurub și macara de ridicare cu prindere pe vacuum,
  • router CNC și circular performant pentru debitare și prelucrare,
  • panouri solare pentru reducerea costurilor energetice și a amprentei de carbon.

Impactul proiectului include:

  • extinderea capacității de producție și diversificarea gamei de mobilier,
  • crearea a cel puțin 3 noi locuri de muncă,
  • creșterea gradului de satisfacție al clienților prin produse de înaltă calitate, livrate într-un timp mai scurt,
  • deschiderea către piețele externe, inclusiv Republica Moldova și alte țări europene, prin certificări și parteneriate internaționale.

Proiectul va fi implementat la punctul de lucru din Cluj-Napoca, Strada Fânațelor, Ferma Pârâul Rece, pe o perioadă de 14 luni (28 iulie 2025 – 27 septembrie 2026).

Valoarea totală a proiectului este de 1.469.590,97 lei, din care 1.234.890,26 lei reprezintă valoarea eligibilă. Contribuția nerambursabilă este de 975.563,31 lei (829.228,81 lei din fonduri europene și 146.334,50 lei din bugetul național), iar 259.326,95 lei reprezintă aportul propriu al beneficiarului.

Proiectul este implementat cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021–2027.

Prin această investiție, D&D Modulo S.R.L. face un pas important spre consolidarea poziției sale în industria mobilierului de bucătărie, prin modernizare tehnologică, sustenabilitate și orientare către clienți, devenind astfel mai competitivă pe piața locală și internațională.

.

D&D MODULO S.R.L.

Municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului, nr. 86-90, bl. G, apt. 1, jud. Cluj,

Email: ddmodulo.project@gmail.com, Tel: 074389499

 

www.regionalnordvest.ro     |     www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obnligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului

României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027″

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Comunicat de Presă – VIADATTA SRL

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Anunț privind realizarea unui pod provizoriu peste râul Someșul Mic

Cu profundă tristețe ne luăm rămas bun de la domnul profesor universitar dr. HONORIUS POPESCU

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.