EDUCAȚIE

Comasare de școli la Gherla

7 septembrie 20250 commentarii

De schimbări nu a scăpat nici învățământul gherlean. La început de noul an școlar, învățământul din Gherla are parte de transformări. Urmare a deciziei Inspectoratului Școlar Județean Cluj privind comasarea unităților de învățământ, Liceul Tehnologic din Gherla urmează să devină structură a Liceului „Ana Ipătescu”, ceea ce va aduce instituției-mamă un nou profil educațional în portofoliu. Comasarea aduce modificări și în ceea ce privește conducerea unității.

Astfel, începând cu 1 septembrie 2025, profesorul Cristian Vedean va prelua funcția de director al Liceului „Ana Ipătescu” pentru anul școlar 2025- 2026. Actualul director al Liceului Tehnologic, din 2003 și până azi, Doina Mureșan, va fi detașat pe postul de director adjunct la aceeași instituție. Cristian Vedean (45 de ani), predă educație fizică la liceul „Ana Ipătescu” din anul 2005 și a ocupat, în urma concursului din 2017, postul de director adjunct. Este dublu licențiat în Educație Fizică și Sport, respectiv Științe Economice, și deține un master în Management, Contabilitate și Auditul Afacerilor. După comasare, Liceul „Ana Ipătescu” va crește semnificativ ca număr de elevi, de la circa 1.100 la peste 1.500, prin integrarea celor aproximativ 430 de elevi ai Liceului Tehnologic, care își vor continua studiile la același sediu din Piața Libertății. Comasarea nu a fost primită cu entuziasm de toată comunitatea școlară. Sindicatul din Învățământ Gherla a transmis profesorilor de la Liceul „Ana Ipătescu” că în noile condiții este oportună transmiterea de către Consiliul Profesoral a unei solicitări către Inspectoratul Școlar prin care să ceară aprobarea unui al doilea post de director adjunct, aducând ca argument faptul că în unitățile de învățământ cu peste 50 de clase se poate aproba un al doilea post, conform ROFUIP (Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniversitar). Contextul este de fapt și mai tensionat la începutul anului școlar 2025-2026, care se anunță dificil la nivel național. Ministerul Educației a anunțat creșterea numărului de elevi la clasă, majorarea normei profesorilor și reducerea burselor școlare. În cea ce privește Grădinița „Veseliei” din Gherla, aceasta devine prin comasare structură la Grădinița „Arici Pogonici”, care își păstrează actuala conducere. Deci, noutăți în învățământul gherlean, începerea cursurilor fiind marcată și de problemele constatate la nivel național, de care nu scapă nici școlile din municipiul de pe Valea Someșului Mic.
Szekely Csaba

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Samuel Bistrițeanul, noul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cârja arhierească din partea ÎPS Andrei

Atmosfera primei zile de școală, sub semnul protestelor profesorilor 

Mai mult de unul din trei dascăli nu va răspunde la primul clopoțel

Cum să planifici un eveniment de succes în sezonul de toamnă la Centrul de Conferințe Univers

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.