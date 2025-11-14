EXTERNE

Colonişti israelieni au incendiat o moschee în Cisiordania

14 noiembrie 20250 commentarii

Colonişti israelieni radicali au vandalizat şi incendiat o moschee în Cisiordania ocupată, a relatat joi agenţia de ştiri palestiniană WAFA, citată de dpa.

Potrivit agenţiei palestiniene, coloniştii au scris cu vopsea spray sloganuri rasiste pe pereţii moscheii, situată într-un sat din nord-vestul teritoriului, dimineaţa devreme.

Conform altor media, graffiti-urile conţin insulte la adresa profetului Mahomed în ebraică.
Armata israeliană a declarat că investighează aceste alegaţii.
Imaginile difuzate în mass-media palestiniene şi israeliene au arătat că lăcaşul de cult a suferit pagube, dar nu sunt informaţii despre eventuali răniţi.

Violenţele coloniştilor radicali împotriva palestinienilor din Cisiordania s-au intensificat de la începutul războiului din Gaza din octombrie 2023, care a fost declanşat de atacul lansat de organizaţia radicală palestiniană Hamas asupra Israelului. De atunci s-a înregistrat de asemenea o creştere generală a numărului de atacuri letale implicând palestinieni şi armata israeliană în Cisiordania.
Armata israeliană este acuzată frecvent că nu ia măsuri suficient de ferme împotriva violenţei coloniştilor.

