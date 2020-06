Colegiul Tehnic „Ana Aslan”- o școală pentru viitor

Colegiul Tehnic „Ana Aslan” este unul din cele mai solicitate licee tehnologice din Cluj-Napoca datorită oportunităților pe care le oferă elevilor. Aceștia se bucură de educație la standarde de calitate, școala desfășurându-și activitatea pe principiul modelării și cultivării aptitudinilor individuale, native și creative ale elevilor.

Înființat în anul 1972, cu denumirea de Liceu Industrial de Chimie „Terapia”, din data de 1 septembrie 2010 primește statutul de colegiu, denumirea acestuia fiind Colegiul Tehnic „Ana Aslan“. În anul 2011 primește titlul de „Școală Europeană“, titlu reînnoit și în anii 2014 și 2017.

Datorită specializărilor unice pe care le oferă, Colegiul Tehnic „Ana Aslan” este solicitat și de către cele mai importante companii de tradiție din județul Cluj. Astfel, colaboratorii și sponsorii principali ai școlii sunt SC Farmec SA, SCTerapia, companii producătoare de produse cosmetice, respectiv de medicamente, saloane de cosmetică. Acestea oferă elevilor experiența necesară în dezvoltarea carierei și le asigură locuri de muncă la terminarea studiilor.

Domenii de pregătire profesională

Domeniile de pregătire profesională oferite de Colegiul Tehnic „Ana Aslan” sunt: chimie industrială, protecția mediului și un domeniu nou și foarte căutat pe piața muncii – estetica și igiena corpului omenesc. Colegiul contribuie, astfel, la formarea specialiștilor în două sfere importante: sănătate și frumusețe.

Oferta educațională

Pentru anul școlar 2020-2021, avem următoarea ofertă educațională:

Liceu zi : două clase a IX-a, cu specializările: Tehnician chimist de laborator și Tehnician în protecția calității mediului;

două clase a IX-a, cu specializările: Tehnician chimist de laborator și Tehnician în protecția calității mediului; Învățământ profesional de tip dual : două clase cu bursă de 600 lei/ lună, cu specializarile: Operator în industria de medicamente și produse cosmetice (28 locuri solicitate de TERAPIA, 14 locuri solicitate de FARMEC) și Operator în chimie industrială (14 locuri solicitate de SC CARBOCHIM SA);

: două clase cu bursă de 600 lei/ lună, cu specializarile: Operator în industria de medicamente și produse cosmetice (28 locuri solicitate de TERAPIA, 14 locuri solicitate de FARMEC) și Operator în chimie industrială (14 locuri solicitate de SC CARBOCHIM SA); Învățământ profesional : o clasă a IX-a, cu specializarea Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist; bursă de 200 lei / lună;

o clasă a IX-a, cu specializarea Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist; bursă de 200 lei / lună; Școala postliceală : o clasă cu specializările: Cosmetician (14 locuri), Coafor stilist (14 locuri), învățământ de stat fără taxă.

Proiecte europene desfășurate

Colegiul Tehnic „Ana Aslan” este recunoscut în județ, dar și în țară, prin numeroasele proiecte europene desfășurate în ultimii 10 ani: proiecte e-Twinning, în special pe teme ecologice, două proiecte Comenius – „English, Environment, Europe” și „Training for LIFE: Leadership Initiative For Europe”; două proiecte Leonardo da Vinci: „Let’s play chemistry” și „Green chemistry around Europe”; trei parteneriate strategice KA2 Erasmus+ „Math Around Us”, „FOCUS” și „Our Common European Tale”, precum și proiectul în desfășurare Erasmus+ KA229 „Connecting seas”. Astfel, peste 150 de elevi și cadre didactice au avut ocazia să viziteze multe școli din Europa și să dezbată teme de interes comun. Aceste proiecte au sporit încrederea în puterea proprie a elevilor și chiar le-au dat ocazia de a-și descoperi noi aptitudini.

Cel mai modern liceu tehnologic din județ

Colegiul nostru este cuprins într-un proiect de modernizare și extindere finanțat din fonduri europene și de Primăria municipiului Cluj-Napoca, în valoare de peste 4 milioane de euro. Investiția presupune reabilitarea totală a clădirii existente, recompartimentarea unor spații prin amenajarea unei săli de mese, sală de relaxare, sală de festivități, extindere prin supraetajarea corpului existent cu un nivel și construirea unui corp nou exclusiv pentru domeniul Estetica și igiena corpului omenesc, înlocuirea integrală a instalațiilor sanitare, electrice, încălzire, dotarea cu echipamente didactice, IT, dar și construirea unei săli de sport moderne, pentru nivel competițional. Unitatea de învățământ urmează să se transforme într-o școală „verde”, care va dispune de un sistem automat de management energetic, devenind cel mai modern liceu tehnologic din județ.

Facilități oferite elevilor:

Zonă centrală, cu posibilitate de deplasare cu toate mijloacele de transport;

Specializări unice în Cluj-Napoca și corelate cu cererea de pe piața muncii;

Pregătire de calitate pentru elevii care vor să urmeze studii superioare;

Dotarea şcolii cu materiale didactice și mijloace audio-vizuale moderne;

Colectiv de cadre didactice cu experiență și formare modernă;

Siguranță și climat afectiv corespunzător;

Accent pe dezvoltarea aptitudinilor fiecărui copil;

Implicare în proiecte și programe naționale și internaționale;

Gamă largă de activități sportive și artistice;

Sprijin material și educațional din partea firmelor colaboratoare;

Acordarea de burse substanțiale de către agenții economici parteneri.

Școala noastră este apreciată și solicitată de părinți și elevii din zonă și din localitățile apropiate pentru calitatea educației, confortul fizic și psihic oferit elevilor.

„Împreună pentru sănătate și frumusețe”! Vă așteptăm la Colegiul Tehnic „Ana Aslan”!

Director,

Prof. Lucia POP