Colectivul Cabinetului Medical Dr. Cojan Mînzat Bianca aduce un ultim omagiu domnului psiholog dr. MARIUS CRĂCIUN

6 noiembrie 20250 commentarii

Cu profund respect, colectivul Cabinetului Medical Dr. Cojan Mînzat Bianca aduce un ultim omagiu domnului

psiholog lector universitar dr. MARIUS CRĂCIUN.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Comunitatea Departamentului de Psihologie își exprimă regretul față de trecerea în neființă a colegului nostru psiholog lector universitar dr. Marius CRĂCIUN.

