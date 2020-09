Cognizant Softvision organizează a șasea ediție Programmers’ Week

Cognizant Softvision organizează cea de-a șasea ediție a manifestării Programmers’ Week (Săptămâna programatorilor), în intervalul 14-18 septembrie, eveniment exclusiv online, prin care sărbătorește aportul adus tehnologiei de toți programatorii, designerii, developerii și inginerii software, din întreaga lume.

Programmers’ Week este un eveniment online, care se va derula pe platforma de livestreaming Zoom și va dura 5 zile, începând din 14 septembrie, imediat după Ziua Internațională a Programatorului care are loc pe 12 septembrie, în fiecare an în a 256-a zi din an. În carul manifestării vor fi susținute peste 50 de prezentări tehnice, trenduri din tehnologie, idei inovative și de leadership. De asemenea vor avea loc și prezentări 256-keynotes susținute de Andres Angelani, CEO, Cognizant Softvision (în 15 septembrie), A Journey to mastery, respectiv de Ben Pring, VP & Managing Director, Cognizant’s Center for the Future of Work (în 16 septembrie), The Future of Your Work – Everything You Wanted to Know (But Were Afraid to Ask). Evenimentul este gratuit și poate fi accesat cu pre-înscriere. Detalii și înscrieri sunt disponibile pe www.programmersweek.com

“Avem o serie de speakeri care sunt gata să împărtășească pasiunea, expertiza și angajamentul lor pentru dezvoltarea produselor software. Programmers’ Week este cea mai ambițioasă inițiativă de până acum de a sărbători programatorii și contribuția lor. Deși această ediție se desfășoară exclusiv online, suntem convinși că va oferi ocazia de învățare continuă și inspirație, care le va permite inginerilor software agilitatea de a livra în continuare produse software extraordinare”, a declarat Andres Angelani (foto), CEO Cognizant Softvision.

Cognizant Softvision, cu sediul central în SUA, activează în domeniul soluțiilor software, creând soluții și produse digitale complete care conectează marile branduri cu consumatorii finali. Cognizant Softvision colaborează cu unele dintre cele mai mari branduri din lume și are peste 25 de studio-uri în 11 țări, pe 5 continente. Compania este prezentă pe piața din România din 1998, și are în prezentg o echipă cu peste 1.800 de profesioniști din domeniul IT, care lucrează în studio-urile din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Baia Mare.