Clujul se mobilizează și donează sânge pentru Eduard

8 octombrie 20250 commentarii

În urma apelului făcut de Academia de Fotbal Viitorul, de a dona sânge pentru Eduard Balogh, băiețelul internat la Secția de Terapie Intensivă de la Neurochirurgie după ce acesta a fost accidentat de o mașină pe trotuar, clujenii își arată solidaritatea.

Astfel, actorul clujean Bogdan Bob Rădulescu a postat miercuri dimineața devreme pe pagina sa de socializare o fotografie cu oamenii care așteptau ca să doneze sânge în fața Centrului de Transfuzie Sanguină Cluj: „Azi dimineață la 7:15 era așa în fața centrului de transfuzii Cluj. Oamenii sunt foarte sufletiști. Dar trebuie programare, așa e cel mai bine”, a adăugat actorul la imaginea postată. Reamintim faptul că după accident băiatul, în vârstă de 12 ani, a fost operat de urgență de către cunoscutul medic Ștefan Florian, iar în prezent se află pe Secția de Terapie Intensivă (ATI) Neurochirurgie. 

T.S.

sursă foto: actorul Bogdan Bob Rădulescu

