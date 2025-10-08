SĂNĂTATE

Clujul se mobilizează și donează sânge pentru Eduard. Băiatul, operat a doua oară

8 octombrie 20250 commentarii

În urma apelului făcut de Academia de Fotbal Viitorul, de a dona sânge pentru Eduard Balogh, băiatul internat la Secția de Terapie Intensivă de la Neurochirurgie după ce acesta a fost accidentat de o mașină, clujenii își arată solidaritatea. În același timp, băiatul de 12 ani a fost supus unei noi operații chirurgicale, miercuri, 8 octombrie 2025, și se află sub observația medicilor clujeni.

Astfel, actorul clujean Bogdan Bob Rădulescu a postat miercuri dimineața, 8 octombrie 2025, pe pagina sa de socializare o fotografie cu oamenii care așteptau ca să doneze sânge în fața Centrului de Transfuzie Sanguină Cluj: „Azi dimineață la 7:15 era așa în fața centrului de transfuzii Cluj. Oamenii sunt foarte sufletiști. Dar trebuie programare, așa e cel mai bine”, a adăugat actorul la imaginea postată. Reamintim faptul că după accident băiatul, în vârstă de 12 ani, a fost operat de urgență de către cunoscutul medic Ștefan Florian, iar în prezent se află pe Secția de Terapie Intensivă (ATI) Neurochirurgie.

În cursul zilei de astăzi, miercuri, 8 octombrie 2025, Eduard a trecut printr-o nouă operație chirurgicală la picior, a informat purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, Dorel Danciu, contactat de ziarul „Făclia” de Cluj.  Pacientul de 12 ani este staționar, sub observație după o intervenție chirurgicală de femur efectuată în cursul zilei de astăzi. De asemenea, echipele medicale au în atenție tratarea unor complicații pulmonare”, a transmis purtătorul de cuvânt Dorel Danciu.

Eduard, băiatul de 12 ani, a fost accidentat zilele trecute de o mașină în timp ce se afla pe trotuar, alături de mama sa, pe strada Avram Iancu din Cluj-Napoca.  La volanul mașinii se afla un bărbat de 34 de ani. 

T.S.

sursă foto: Bogdan Bob Rădulescu și ISU Cluj

