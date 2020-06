Clujul – între județele cu cele mai multe proiecte înscrise la Gala Societății Civile 2020

Articol scris in SOCIAL

Cea de-a XVIII-a ediție a Galei Societății Civile a înregistrat anul acesta 199 de inițiative înscrise în competiție: 160 de proiecte, 20 de programe și 19 campanii de comunicare.

Cele mai multe înscrieri provin de la organizații din București, respectiv 140 de proiecte, programe și campanii de comunicare. Pe locul doi se clasează județul Timiș, cu șapte proiecte înscrise, iar pe locul al treilea se poziționează județul Cluj, cu 6 proiecte, urmat de Brașov, cu 5 proiecte, Prahova, cu 4 proiecte și Galați și Suceava cu câte 3 proiecte.

Din cele 199 de proiecte, programe și campanii depuse în competiția Gala Societății Civile 2020, 110 au avut acoperire națională, 36 locală, 23 regională, 17 județeană și 13 internațională. Cele mai multe proiecte (40) au fost înscrise la secțiunea „Proiecte pentru Tineret”, urmată de secțiunea „Educație, Învățământ, Cercetare”, la egalitate cu secțiunea INOVAȚIE (39 de proiecte),)

Organizațiile clujene care au înscris proiecte sunt: Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat (EAGivesBack 2019 – proiect de voluntariat corporatist), Asociația Cartea Daliei (Educate to Have a Voice – ediția pilot; incluziune socială), Asociația Noi Pentru Ei (Testare genetică gratuită; Programe), Fundația Noi Orizonturi (STEMSylvania – Educație, Învățământ, Cercetare), Asociația Create.Act.Enjoy (Terapie prin Artă by Create.Act.Enjoy – ediția a VII-a), Fundația Noi Orizonturi (VIAȚA la țară cu Pepco Romania – Artă și cultură. Premiul Special pentru INOVAȚIE”).

Proiectele înscrise vor fi evaluate de 48 de specialişti – cercetători, sociologi, jurnaliști, lideri și formatori de opinie ai societății civile și ai sectorului non-profit și reprezentanți ai sectorului privat, în perioada 4 iunie – 22 iulie. Festivitatea de acordare a premiilor, care încheie ediția a XVIII-a a competiției anuale Gala Societății Civile, va avea loc în luna septembrie.

Gala Societății Civile este cel mai amplu proiect care promovează și premiază activitatea sectorului non-profit, neguvernamental din România (asociații, fundații, federații, grupuri de inițiativă, persoane fizice cu inițiativă civică). În cele 17 ediții de până acum, Gala Societății Civile a premiat peste 740 de inițiative generate de sectorul neguvernamental, care au reușit să aducă schimbări pozitive majore în societate.

M. T.