Clujul găzduiește cea de-a patra Conferință Internațională de Psihodramă pentru Copii și Adolescenți

11 septembrie 2025

*12-14 septembrie* Cluj HUB

În perioada următoare, Clujul va fi gazda Conferinței Internaționale de Psihodramă pentru Copii și Adolescenți, ajunsă la cea de-a patra ediție. Manifestarea, organizată de Asociația de Psihodramă pentru Copii și Adolescenți „Kende Hanna”, în colaborare cu Departamentul de Psihologie Aplicată al Universității „Babeș-Bolyai”, marchează, totodată, un moment aniversar – psihoterapeuta Hanna Kende, originară din Cluj-Napoca și stabilită la Paris, formatoare a Societății Franceze de Psihanaliză Adleriană, își serbează cei 100 de ani de viață.

În cadrul conferinței, desfășurate sub titlul „100 de fețe ale psihodramei pentru copii”, vor participa psihoterapeuți din 12 țări, iar prelegerile și workshop-urile vor fi completate de o lansare de carte, este vorba despre volumul Hannei Kende, intitulat „Psihodramă pentru copii – puterea autovindecătoare a creativității copiilor”, tradus recent în limba română și care va fi prezentat vineri, 12 septembrie, începând cu ora 19.45, la Cluj Hub (str. Regele Ferdinand, nr. 22-26, în clădirea magazinului Central, la et. III).

Psihoterapie prin creativitate

Hanna Kende este cea care a elaborat metoda psihodramei pentru copii, o metodă de psihoterapie de grup care se bazează pe acţiune și pe capacitatea creativă de reprezentare a propriilor trăiri şi emoţii, destinată în principal copiilor care se confruntă cu tulburări de comportament, inhibare, anxietate, ticuri nervoase; tulburări psihosomatice, situații de viață dificile, anxietate de performanță, dificultăți de relaționare sau de adaptare. Prin intermediul jocurilor dramatice, copii își îmbogățesc deprinderile, învaţă roluri şi comportamente noi, respectiv strategii alternative de rezolvare a conflictelor intrapsihice şi interpersonale, reșind să se integreze mai bine în diferitele medii sociale.

La Cluj, metoda este aplicată de Asociația de Psihodramă pentru Copii și Adolescenți „Kende Hanna”, care anul trecut a sărbătorit un deceniu de la înființare.

Iulia GHIDIU

