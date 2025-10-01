EVENIMENT

Clujul fotbalistic, între rivalitate și unitate – mesajul autorităților după derby

1 octombrie 20250 commentarii

Derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, disputat luni seară, s-a încheiat la egalitate, dar ecourile meciului au depășit scorul din teren. În timp ce tribunele și-au trăit emoțiile în stilul lor caracteristic, mesajele de după fluierul final au scos la lumină o temă esențială: unitatea.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a publicat un text prin care a subliniat că fotbalul, dincolo de rivalitățile istorice, ar trebui privit ca o sărbătoare comună a orașului. „Decât un mort, mai bine doi răniți” – citând o vorbă italiană, Tișe a arătat că rezultatul de egalitate poate fi citit nu ca o înfrângere, ci ca o oportunitate: două șanse pentru Cluj, două echipe care pot să crească împreună și să ducă fotbalul local la un alt nivel.

„Am scris acest text cu gândul la majoritatea clujenilor care iubesc Clujul și nu simt nevoia să-l împartă după simpatiile fotbalistice. Sportul poate fi un limbaj al identității comune, nu doar al diviziunilor”, a transmis Tișe, făcând apel la depășirea etichetelor facile de „feroviar” sau „șepcar”.

Derby-ul a arătat încă o dată pasiunea, orgoliile și tradițiile care definesc cele două cluburi. CFR, cu pragmatismul său calculat, și „U”, cu încărcătura emoțională și simbolică, rămân repere pentru comunitate. Dar adevărata întrebare, spune Tișe, nu este cine domină Clujul, ci dacă orașul poate ridica ștacheta fotbalului românesc prin forța ambelor echipe.

Mesajul este limpede: dincolo de rivalitățile din tribune, singurul câștigător trebuie să rămână Clujul. Două echipe „rănite” în urma unui egal pot reprezenta, de fapt, două șanse pentru viitorul fotbalului clujean – un viitor construit pe pasiune, performanță și unitate.

Și primarul municipiului, Emil Boc, fan declarat al Universității a transmis un mesaj de felicitare pentru amândouă echipele. “U” – CFR 2-2 ! Bravooooo, Cluj! Din nou, spectacol fotbalistic pe Cluj Arena! Haide “U”! Respect, CFR! La mulți ani, Florin Piersic!”, a scriss primarul pe pagina sa publică de socializare.

 

Florin Piersic: ”Oooooo Cluj-Napoca! E orașul, ce îl iubesc!”

 

Derby‑ul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj a început cu un moment cu totul memorabil. Actorul Florin Piersic a fost omagiat pe Cluj Arena, cu ocazia partidei pe care echipa sa de suflet, Universitatea Cluj, l-a jucat contra CFR 1907.

Suporterii Șepcilor Roșii au pregătit și o coregrafie specială, dedicată lui „Mărgelatu”.

Piersic a apărut pe marginea terenului, în zona prin care jucătorii intră și ies de la vestiare, purtând fularul Universității, și a adresat suporterilor cu un mesaj emoționant.

„U Cluj, bagă golul cum știii tu. Nu am să uit niciodată și astăzi mă găsesc aici fericit că sunt cu dumneavoastră și să sperăm că meciul acesta o să ne aducă bucurii. Vă îmbrățișez pe toți, cât de mulți sunteți, sunt al dumneavoastră azi, mâine și cât o să trăiesc”, a transmis îndrăgitul actor. Suportorii au scandat apoi „Florin Piersic” și au cântat „U Cluj e echipa ce te face sa vibrezi! Șapcă Roșie în tot orașul ai să vezi! Oooooo Cluj-Napoca! E orașul, ce îl iubesc!”.

 

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Start vot în programul de bugetare participativă

„Toamna la Dezmir”, ediția a II-a – sărbătoare a comunității și a tradițiilor locale

Ziua Recoltei va fi sărbătorită în 5 octombrie la Dej

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.