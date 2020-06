Clujenii redescoperă bicicleta

REPORTAJ Articol scris in EVENIMENT

În ultima perioadă, magazinele de biciclete din Cluj-Napoca au fost luate cu asalt de clienţi. Şi asta pentru că, pe timpul pandemiei, tot mai mulţi clujeni au ales să folosească acest mijloc de transport.

Bella este patronul unui magazin de biciclete situat în cartierul clujean Mărăşti. El spune că în prima lună după instituirea stării de urgenţă, deşi magazinul nu a fost închis, s-au vândut doar câteva biciclete. „Prin martie şi aprilie a venit foarte puţină lume la magazin. Erau zile în care nu intra nimeni şi nici nu am avut comenzi pe online. Pe parcursul lunii mai vânzările s-au triplat faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. A fost o explozie de cereri pentru toate modelele’’, a dezvăluit Bella. El explică această creştere a interesului clujenilor pentru biciclete prin faptul că lumea vrea să folosească acest mijloc de transport pentru a evita călătoriile cu mijloacele de transport în comun, care de multe ori sunt aglomerate.

Filip are 6 ani şi e foarte încântat că de Ziua copilului a primit cadou o biciclete nouă. E un turcuoaz cu şapte viteze şi echipată cu far şi stop. Micuţul poartă o caschetă albastră bine fixată pe cap, însă spune că nu foloseşte genunchiere şi cotiere pentru că nu le suportă. „În toamnă merg în clasa pregătitoare şi sper să pot merge la şcoală împreună cu tatăl meu cu bicicletele’’, spune Filip. Micul biciclist povesteşte că după ce şi-a primit bicicleta, şi tatăl său s-a hotărât să-şi cumpere un astfel de mijloc de transport pentru a se putea plimba împreună.

Vlad este administrator la un magazin de biciclete de pe strada Aurel Vlaicu şi susține că şi aici s-a înregistrat o creştere importantă a vânzărilor. Nu pot să spun dacă s-au triplat sau dublat vânzările însă cu siguranţă s-au cumpărat mult mai multe biciclete decât în luna mai a anilor precedenţi. Avem clienţi din toate categoriile posibile’’, a afirmat Vlad.

Şi în magazinul specializat pentru articole şi echipamente sportive din centrul comercial de la ieşirea din Cluj-Napoca spre Floreşti s-a simţit din plin interesul clujenilor pentru biciclete. În aceste zile, sectorul dedicat acestor mijloace de transport era aproape gol. Doar câteva biciclete mai erau expuse iar cei resposabili cu acest sector sperau să primească marfă cât mai repede deoarece cererea este foarte mare.

Bogdan are 45 de ani şi locuieşte la ieşirea din Cluj-Napoca spre Feleacu. El povesteşte că după două luni de stat în casă din cauza stării de urgenţă s-a hotărât să-şi ia bicicletă pentru a face cât mai multă mişcare. „Am mai avut o bicicletă însă în urmă cu vreo cinci ani am vândut-o. Acum m-am decis să îmi cumpăr alta, mai performantă. Deja am făcut foarte mulţi kilometri şi îmi propun ca în weekend să parcurg traseul Cluj-Napoca, satul Gheorgheni, Aiton, Ceanu Mare, Tureni, Vâlcele Cluj-Napoca. Este o provocare pentru mine şi sper să reuşesc’’, spune Bogdan.

În 3 iunie, la nivel mondial este sărbătorită Ziua Mondială a Bicicletei.

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat, la 12 aprilie 2018, o rezoluţie în cadrul celei de-a 72-a sesiuni ordinare de la New York, prin care se sărbătoreşte la 3 iunie, în toată lumea, Ziua mondială a bicicletei,

Rezoluţia a fost adoptată prin consens de 193 de state membre ale ONU. Prin Rezoluţie sunt invitate toate statele membre ale ONU şi părţile interesate să celebreze şi să promoveze conştientizarea unei Zile mondiale a bicicletei. Declaraţia încurajează statele membre să acorde o atenţie deosebită bicicletei în strategiile de dezvoltare şi să includă bicicleta în politicile şi programele internaţionale, regionale, naţionale şi subnaţionale.

C.P.