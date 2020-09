Clujenii de la Cyscale vor 300.000 de euro din listarea pe SeedBlink

Compania clujeană Cyscale se listează joi, 10 septembrie, pe SeedBlink, cea mai mare platformă de crowdfunding din Europa de Sud-Est, iar conducerea companiei vrea să obțină prin listare 300.000 de euro.

Cyscale, companie fondată în 2018 de Ovidiu Cical, Manuela Țicudean, Laura Cical și Andrei Milaș, dezvoltă soluții software pentru protecția informațiilor salvate în cloud și realizează analize de risc a acestora. Conducerea Cyscale estimează că va obține prin această prin această rundă 300.000 de euro, dintre care 200.000 de euro de la investitorii SeedBlink și 100.000 de euro de la fondul de capital GapMinder VC, în calitate de lead investor. Suma urmează să fie investită în următoarele 12 luni în dezvoltarea echipei tehnice și de marketing – vânzări, dar și pentru extindere globală, în principal în SUA, Germania, Anglia și Olanda.

În prezent, Cyscale valorează aproximativ două milioane de euro, însă odată cu noua rundă de investiții evaluarea companiei poate urca la 2,3 milioane de euro, conform oficialilor Cyscale. Ei estimează că, în 2023, valoarea companiei ar putea fi de 30 de milioane de euro, de 15 ori mai mare decât în prezent.

Runda de finanțare prin SeedBlink este cea de a doua pentru Cyscale, prima, în valoare de 100.000 de euro, având loc anul trecut. Banii au provenit de la fondul de investiţii GapMinder VC, în urma programului de accelerare Techcelerator. Cei patru co-fondatori au investit în companie aproximativ 100.000 de euro în cei doi ani de la lansare.

Conducerea companiei spune că va aplica în curând pentru fonduri europene nerambursabile, în valoare de 2,83 milioane de euro, în cadrul programului Horizon 2020, banii urmând să fie alocați pentru cercetare și dezvoltare. Începând din 2021, companiavrea să înregistreze trei patente în zona de tehnologie cloud, toate urmând să fie înregistrate în străinătate.

Cyscale are în prezent peste 50 de utilizatori companii, majoritatea din domeniul IT, iar managementul companiei are ca obiectiv să ajungă la peste 1000 de clienți în 2025. Pentru acest an, conducerea companiei estimează o cifra de afaceri de 50.000 de euro, bazată pe contractele din prezent, însă veniturile pot ajunge până la 200.000 de euro, dacă discuțiile cu potențialii clienți se vor concretiza.

Parteneriate cu companii americane

Conducerea companiei apreciază că obținerea de conturi noi, în special din străinătate, va duce veniturile Cyscale la aproximativ 3 milioane de euro la finalul lui 2023 și la 15 milioane de euro în 2025. În jur de 90% din veniturile Cyscale în 2025 vor fi generate de clienți din străinătate. “Clienții pe care îi avem sunt deocamdată doar din România, dar, de curând, am semnat parteneriate cu companii mari pentru a ne extinde pe piața din SUA. În Europa vrem să atragem clienți în special din Anglia, Germania și Olanda pentru că acestea sunt țările cu un nivel ridicat de adopție al tehnologiei cloud și cu un număr foarte mare de companii. Și în aceste țări ne vom extinde tot prin parteneri deoarece aceștia cunosc specificul local și astfel putem crește mai repede prin îndepărtarea barierelor culturale și lingvistice”, spune Manuela Țicudean, co-fondator și manager de proiect în cadrul Cyscale.

SeedBlink este cea mai mare platformă de equity crowdfunding din Europa de Sud-Est, atât din punctul de vedere al sumelor tranzacționate cât și al numărului de investitori, oferind celor interesați o metodă simplă de a investi în startup-uri inovative. Candidații preferați listați pe SeedBlink sunt startup-urile inovative cu tracțiune dovedită, etice și având un model de afaceri clar, articulat, cu potențial de dezvoltare atât pe piața locală cât și pe piețele internaționale.

”Ne bucurăm că putem intensifica sprijinul pentru startupurile inovative, acum ajungând și la Cluj. Iar fondatorii Cyscale sunt foarte ambițioși, cu planuri de scalare globală a soluției lor pentru o problemă foarte actuală. Salutăm dezvoltarea parteneriatului cu Techcelerator și GapMinder VC”, declară Andrei Dudoiu, co-fondator și CEO al SeedBlink.

GapMinder este un fond de capital de risc de 45 de milioane de dolari care investește în companii de tehnologie create în România și în Europa Centrală, care cresc rapid la nivel internațional și se află în etapa de început.