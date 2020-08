Clujean ucis sub un mal de pământ

Un bărbat de 40 de ani a murit, luni seara, după ce a fost prins sub un mal de pămând, la patru metri adâncime. Tragedia s-a petrecut în jurul orei 8,30, între localitățile Tureni și Petrești. La sosirea echipajelor Serviciului de Ambulanță Cluj, bărbatul era acoperit de pământ până la nivelul gâtului și era în stare de inconștiență. În zonă au fost mobilizate buldoescavatoare pentru a stabiliza malurile șanțului iar pompierii au acționat cu lopeți, o mistrie și chiar cu mâinile goale pentru a putea extrage bărbatul de sub pământ. Din păcate, toate eforturile au fost în zadar deoarece în momentul în care bărbatul a fost scos de sub pământ nu mai prezenta semne vitale, neputând fi aplicate manevre de resuscitare.