Clujana şi-a reluat activitatea

Fabrica de încălţăminte Clujana şi-a reluat complet activitatea în primele zile ale acestei luni, după o perioadă de reducere a nivelului producţiei, din cauza pandemiei de coronavirus 59 dintre cei 95 de angajaţi ai fabricii fiind trimişi în şomaj tehnic.

“Toţi angajaţii s-au reîntors la muncă, iar acum se lucrează din plin pe soluţiile contractuale identificate de companie”, spune Flori Gliga, directorul întreprinderii. În perioada stării de urgenţă, vânzările companiei au fost aproape nule, magazinele proprii fiind închise. Deşi magazinele au fost redeschise în preajma Sărbătorilor de Paşte, vânzările sunt departe de nivelul care putea fi înregistrat într-o asemenea perioadă, care, tradiţional, este una dintre cele mai bune din an pentru piaţa de încăşlţăminte.

Pentru acest an, planurile de redresare ale fabricii vizau consolidarea producţiei proprii şi lărgirea sistemului de distribuţie, însă, la ora actuală, perspactivele sunt incerte. “Este prematur să estimăm care vor fi rezultatele din acest an, deoarece deocamdată nu ştim cum îşi vor reveni pieţele. Însă, după cum arată în prezent solicitările eu sper că situaţia va fi totuşi favorbailă”, spune Florin Gliga. Proiectele imediate se referă la stabilizarea situaţiei companiei, care abia a ieşit din insolvenţă pe la mijlocul lunii februarie, pentru ca în primăvără să se lovească de noi probleme, provocate de această dată de epidemia de coronavirus, care a afectat întreaga piaţă de încălţăminte. Una dintre dorinţele conducerii este lansarea unei noi colecţii, însă aceasta se va putea face doar dacă situaţia financiară va permite cheltuieli suplimentare. “Clujana nu are voie să mai intre într-o nouă sprirală de insolvenţă, aşa că vom aborda totul cu multă precauţie” afirmă directorul întreprinderii.

