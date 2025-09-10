ADMINISTRAȚIE

Cluj-Napoca va avea primul cimitir pentru animale de companie

10 septembrie 20250 commentarii

Primarul Emil Boc a anunțat aprobarea în comisia de urbanism a PUZ-ului pentru primul cimitir destinat animalelor de companie din Cluj-Napoca. Cimitirul va fi amenajat într-o pădure-parc de pe Valea Gârbăului, oferind un cadru natural și liniștit pentru odihna finală a patrupedelor.

„Este un gest de respect pentru animalele de companie care ne-au iubit necondiționat și care ne-au fost alături cu multă loialitate”, a declarat primarul.

Următorii pași includ obținerea avizului de mediu și aprobarea finală în Consiliul Local, după care vor începe lucrările efective. Suprafața destinată proiectului depășește 50.000 de metri pătrați, fiind ocupată în prezent de terenuri agricole neutilizate.

”Reprezintă un pas firesc pentru un oraș modern care prețuiește legăturile sufletești și empatia”, a mai adăugat Emil Boc.

Recent, Consiliul local a adoptat o hotărâre privind accesul cu animale de companie în primărie și în instituțiile publice. „E un proiect de suflet. Cred că această afirmație, care spune că un oraș prietenos cu animalele de companie este inclusiv un oraș mai prietenos cu oamenii, răspunde unei nevoi sociale din orașul nostru. Sunt peste 54.000 de proprietari de animale de companie în municipiul Cluj-Napoca. Animale de companie nu mai sunt un moft, sunt o realitate, fac parte din viața noastră”, spunea atunci primarul Emil Boc.

Datele oficiale arată că România se situează pe primul loc în UE la deținerea de pisici și pe locul trei în privința câinilor, semn al unei schimbări culturale semnificative.

Primarul Emil Boc a anunţat și în 2024 că municipalitatea va începe construirea unui cimitir pentru animale de companie, argumentând că gradul de civilizaţie al unui oraş se măsoară şi prin respectul pe care îl arată faţă de acestea.

