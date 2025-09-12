SĂNĂTATE

Cluj-Napoca: Specialişti de renume mondial la cel de-al 50-lea Congres al Societăţii Române de Neurochirurgie

12 septembrie 20250 commentarii

Peste 350 de specialişti români şi invitaţi internaţionali din centre medicale de prestigiu din Statele Unite, Europa, Asia şi America de Sud vor participa, între 17 şi 20 septembrie, la Cluj-Napoca, la cel de-al 50-lea Congres al Societăţii Române de Neurochirurgie, eveniment aniversar cu tema „Provocări în Neurochirurgie: Prezent şi viitor”.

„Anul acesta vom avea lectori de pe patru continente, congresul fiind gândit şi structurat ca o întâlnire de colaborare cu toate asociaţiile şi instituţiile mari internaţionale din domeniu. Va fi o oportunitate pentru toţi neurochirurgii din această parte a Europei de a fi văzuţi, de a împărtăşi experienţe, cunoaştere şi de a crea oportunităţi de colaborare şi prietenii”, a declarat prof. univ. dr. Ioan Ştefan Florian, preşedintele Societăţii Române de Neurochirurgie, citat într-un comunicat de presă transmis joi.

Evenimentul va găzdui peste 130 de prezentări ştiinţifice susţinute de lectori internaţionali, pe teme precum neurochirurgia vasculară, neuro-oncologia şi patologia spinală. De asemenea, vor fi organizate workshopuri şi prezentări de cazuri complexe, menite să faciliteze schimbul de bune practici şi integrarea inovaţiilor tehnologice în practica medicală.

Deschiderea oficială va avea loc pe 18 septembrie, la Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, în prezenţa ministrului Sănătăţii, Alexandru Florin Rogobete, a viceprimarului municipiului Cluj-Napoca Dan Tarcea, a rectorului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu, precum şi a prof. dr. Torstein R. Meling, preşedintele Asociaţiei Europene a Societăţilor de Neurochirurgie.

În ziua premergătoare congresului, 17 septembrie, va fi organizată cea de-a 29-a ediţie a Cursului Francez de Neurochirurgie, în colaborare cu Societe de Neurochirurgie de Langue Francaise.

Congresul include şi competiţia „Young Neurosurgeons’ Corner”, la care vor fi prezentate 20 de lucrări înscrise de studenţi şi rezidenţi, menită să încurajeze implicarea tinerilor în cercetarea ştiinţifică.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Societe de Neurochirurgie de Langue Francaise (SNCLF), International Academy of Neurosurgical Anatomy (IANA), Southeast Europe Neurosurgical Society (SeENS) şi Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica (EMN).

Detalii despre program şi lectori sunt disponibile pe site-ul dedicat: 50th Congress of the Romanian Society of Neurosurgery / with international participation.

