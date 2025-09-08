ADMINISTRAȚIE

Cluj-Napoca simplifică transportul public: bilet de 90 de minute la 4 lei și abonamente mai ieftine

8 septembrie 20250 commentarii

CTP Cluj-Napoca lansează noi tarife pentru transportul public, cu un bilet de 90 de minute la 4 lei.
Compania de Transport Public (CTP) din Cluj-Napoca propune o schimbare majoră a grilei tarifare, care include un bilet nou, de 4 lei, valabil 90 de minute. Propunerea vine cu avantajul unei mai mari flexibilități, simplificând numărul actual de 26 de titluri de călătorie la doar 15.
Potrivit viceprimarului Dan Tarcea și CTP, principalele avantaje ale noului plan tarifar sunt:
* Bilet unic de 90 de minute la 4 lei: Acest bilet va permite călătorilor să schimbe liber între autobuze, troleibuze și tramvaie timp de 90 de minute de la validare, înlocuind biletele anterioare de 3,50 lei (o călătorie sau 30 de minute) și 7 lei (60 de minute).
* Abonamente mai flexibile și mai ieftine: Se introduc abonamente pe 24 de ore (12 lei), 72 de ore (30 lei) și săptămânale (40 lei), care oferă călătorii nelimitate pe toate liniile urbane. Costurile pentru aceste abonamente sunt reduse semnificativ față de variantele existente.
* Simplificarea abonamentelor lunare: Abonamentul lunar unic pentru toate liniile urbane va costa 130 de lei, înlocuind multiplele variante actuale, iar mobilitatea este maximă.
* Abonamente noi pe termen lung și metropolitan: Pentru a simplifica achiziția și a reduce costurile, sunt propuse abonamente pe șase luni (650 lei) și un an (1.250 lei). De asemenea, a fost creat un abonament lunar urban + metropolitan la 250 de lei, care acoperă toate cele 11 comune din Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj.
* Transport gratuit în fiecare vineri: Proiectul „Vinerea Verde” continuă, încurajând astfel cetățenii să folosească transportul în comun.
Noile propuneri tarifare se află în prezent în dezbatere publică, iar sugestiile și opiniile pot fi trimise pe adresa de email sugestii@ctpcj.ro.

