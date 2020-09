Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai scumpe locuințe din România

EVENIMENT Articol scris in ECONOMIE

Cererea pe piaţa imobiliară a crescut cu 15% în luna august faţă de ianuarie, după scăderea abruptă de aproape 70% la finalul lunii martie, în contextul epidemiei de Covid-19, iar Cluj-Napoca se menţine în continuare pe primul loc într-un top al preţurilor.

„Din iunie am înregistrat o revenire a dinamicii cererilor la un nivel uşor peste al lunii februarie, iar în iulie, cu toată perioada de concedii specifice sezonului estival, a continuat trendul de creştere, nivelul de activitate atingându-l pe cel de dinaintea instaurării pandemiei. Vânzările noastre din primele opt luni ale acestui an au depăşit valoarea de 1,5 milioane de euro, faţă de 1,4 milioane de euro în perioada similară a anului precedent”, a afirmat Cătălin Priscorniţă, directorul general al companiei Blitz România.

Preţurile apartamentelor au revenit pe creştere începând din iulie. La finalul lunii august, Cluj-Napoca se află în continuare pe primul loc, cu o medie a preţurilor peste media naţională (1.811 euro/mp), fiind urmat de Bucureşti (1.357 euro/mp), Timişoara (1.293 euro/mp), Constanţa (1.234 euro/mp) şi Braşov (1.197 euro/mp).

Reprezentanţii Blitz estimează o evoluţie pozitivă până la finalul anului, cu o creştere stabilă a pieţei în următoarele luni faţă de anul trecut.

Blitz este o companie antreprenorială în imobiliare din Cluj-Napoca, prezentă pe piaţă de 10 ani, fiind înfiinţată de Cătălin Priscorniţă, cu o largă experienţă în imobiliare. Compania a crescut an de an, fiind în prezent cea mai mare din Cluj-Napoca şi din Transilvania, având în 2019 peste 2,3 milioane de euro cifră de afaceri şi mai mult de 120 de angajaţi şi colaboratori, care au realizat peste 1.200 de tranzacţii totalizând mai mult de 50 de milioane de euro.