Cluj-Napoca marchează Ziua Deșeului Electric – IEWD 2025 printr-o campanie de colectare a echipamentelor electrice uzate

17 septembrie 20250 commentarii

Municipiul Cluj-Napoca dă startul campaniei de toamnă cu ocazia Zilei Internaționale a Deșeurilor Electrice – IEWD 2025, un eveniment dedicat reciclării responsabile și protejării resurselor esențiale pentru viitorul verde și digital.

Organizată de Primăria Cluj-Napoca, în parteneriat cu The Green Project, OIREP Eco Positive și Direcția Județeană de Mediu Cluj, campania care debutează vineri, 19 septembrie, încurajează locuitorii orașului să se implice activ în colectarea responsabilă a echipamentelor electrice vechi sau defecte.

Cetățenii și companiile pot beneficia de colectare gratuită a deșeurilor electrice grele și voluminoase, direct de la domiciliu sau sediu, printr-o programare simplă: Telefon: 0744 781 781 (de luni până vineri, între orele 9:00 – 17:00); Comandă online 24/7: thegreenproject.ro/comanda.

Pentru aparatele electrice mici și defecte, clujenii au la dispoziție puncte fixe de colectare (EcoBox-uri) amplasate în piețele agroalimentare ale orașului: Piața Flora; Piața Zorilor; Piața Ira; Piața Hermes; Piața Grigorescu

Prin această inițiativă, autoritățile locale și partenerii campaniei doresc să atragă atenția asupra importanței reciclării echipamentelor electrice, care conțin resurse valoroase și materiale reutilizabile, esențiale pentru industria tehnologică.

 

