Cluj-Napoca devine capitala internațională a măcelăriei

1 septembrie 20250 commentarii

Transylvania Butcher Wars aduce concurenți de pe trei continente

În perioada 20–21 septembrie 2025, Cluj-Napoca va găzdui pentru prima dată în România competiția internațională Transylvania Butcher Wars, un eveniment dedicat artei măcelăriei și produselor de calitate, parte a circuitului global Butcher Wars, început în 2016 în Australia.

Evenimentul va avea loc în campusul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca și va aduce în fața publicului 16 măcelari din șapte țări de pe trei continente: Australia, Brazilia, Germania, Italia, Noua Zeelandă, România și Spania. Cinci dintre concurenți sunt femei, demonstrând că această meserie este despre pasiune și măiestrie, nu despre stereotipuri.

Promovarea tradiției și a inovației în măcelărie

„Transylvania Butcher Wars nu este doar o competiție, ci și o oportunitate de a arăta că România poate găzdui evenimente de anvergură internațională în domeniul agribusinessului și al măcelăriei. Este o platformă prin care promovăm meșteșugul, tradiția și inovația, dar și produsele românești, alături de cele mai bune practici din lume. Ne dorim ca acest eveniment să pună Clujul și România pe harta globală a competițiilor de profil și să inspire noi generații de profesioniști să ducă mai departe această meserie”, a declarat Cosmin Moldovan, președintele Fundației Ștefan Moldovan și CEO al companiei Moldovan Carmangerie.

Printre măcelarii români care vor concura se numără componenți ai echipei Măcelari de Elită, care a reprezentat România pentru prima dată la World Butcher’s Challenge Paris 2025. Florin Moroșanu, directorul executiv al Fundației Ștefan Moldovan, a adăugat: „Transylvania Butcher Wars este despre spectacolul meseriei de măcelar, despre creativitate și pasiunea pentru carne. Fiecare concurent va aduce în concurs o parte din cultura țării sale, astfel încât publicul va putea descoperi produse specifice din întreaga lume.”

Juriu internațional de prestigiu

Competiția va fi evaluată de un juriu internațional format din specialiști recunoscuți în domeniul măcelăriei:
• Shannon Walker (Australia) – Măcelar renumit, manager al echipei Australiei la World Butchers’ Challenge 2025 și inițiator al proiectului „The Butcher’s Cook Book”.
• Gianni Giardina (Italia) – Măcelar de a treia generație, vicepreședinte al Echipei Naționale a Măcelarilor din Italia și câștigător al titlului „Măcelarul Anului” 2024.
• Panayotis Mariolis (Grecia) – Fondator Mister Meat, cu peste 30 de ani experiență, câștigător al premiului pentru „Cel mai bun burger din lume” la WBC Irlanda 2018.
• Holger Fricke (Germania) – Antreprenor independent în comerțul cu carne, dintr-o familie de patru generații de măcelari și jurat la World Butchers’ Challenge.
• Gelu Vișan (România) – Manager al Cantinei Primăriei Cluj-Napoca, specialist în carnea de vită Black Angus și consilier al echipei Măcelari de Elită.
• Marius Verdeși (România) – Fondator al brandului Zimbria, mentor și designer culinar al echipei Măcelari de Elită România la WBC 2025.

Juriul va analiza abilitățile tehnice de tranșare, viteza și creativitatea concurenților, evaluând atât măiestria profesională, cât și prezentarea artistică a produselor.

Evenimente conexe și atmosferă festivalieră
Transylvania Butcher Wars include și o serie de evenimente complementare, menite să atragă publicul larg:
• Conferința „Provocările agribusinessului în România”, organizată cu partenerii Romanian Business Leaders, USAMV Cluj-Napoca, Federația Națională ProAgro și APAR.
• Concursul „Cârnat Wars”, unde cinci echipe de amatori vor prepara cârnați după rețete tradiționale.
• Dezbateri publice pe teme de alimentație și cultură gastronomică.
• Ateliere pentru copii, demonstrații de mânuire a cuțitelor artizanale, expoziții și prezentări de produse locale și internaționale.

Evenimentul va avea o atmosferă de festival, cu zone de relaxare, street food și standuri cu băuturi și dulciuri. Mai multe informații pot fi găsite pe www.fundatiastefanmoldovan.ro.

O competiție cu rădăcini globale
Butcher Wars a început în 2016 la Meatstock, cel mai mare festival de barbeque din Australia, și s-a extins rapid în alte orașe australiene și în Noua Zeelandă. Astăzi, competiția a ajuns la peste 30 de ediții în 10 țări, având ca scop promovarea măiestriei măcelarilor, de la tranșarea precisă a cărnii până la prezentarea spectaculoasă a produselor în fața publicului.
Shannon Walker, inițiatorul competiției, subliniază că un măcelar de top reunește viteza, precizia, creativitatea și abilitatea de a interacționa cu clienții, prezentând totul într-o manieră impecabilă, atât el, cât și vitrina cu produsele sale.

