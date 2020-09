Cluj IT Cluster face din Alba Iulia un Smart City

După doi de sprijin, testare şi pilotare a soluţiilor pentru oraşe inteligente în cadrul proiectului pilot Alba Iulia Smart City, Asociația Cluj IT Cluster a semnat contractul pentru elaborarea strategiei de digitalizare şi Smart City a municipiului, procedură derulată prin licitație publică în cadrul proiectului „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă”.

Strategia va urmări direcţiile pe 11 verticale prioritare ale municipiului Alba Iulia pentru următoarea perioadă de dezvoltare a ecosistemului urban, de la planificare urbană, la educaţie, turism, mediu de afaceri şi inovaţie, administraţie, utilităţi, mobilitate, siguranţă, energie, sănătate, mediu, şi orizontala de IT cu inteligenţă artificială. Strategia va fi predată municipalității în aprilie 2021.

„Continuăm digitalizarea într-un mod organizat, pregătit, conform acestei strategii pe care ne-o vor livra partenerii noștri în cadrul unui proiect european câștigat de Municipiul Alba Iulia și care acum se află în faza de execuție”, spune viceprimarul Voicu Paul.

Proiectul „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă” este derulat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, în cadrul căruia sunt elaborate două strategii de planificare urbană pe termen lung – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și Strategia Smart City -, și două platforme digitale: bugetare participativă (deja în derulare, cu 16 proiecte depuse deja de albaiulieni) și barometru comunitar.

Aceasta este a treia colaborare între Clusterul Inovativ Cluj IT şi o autoritate publică, după realizarea strategiilor de digitalizare pentru Oradea (2016) şi Consiliul Judeţean Cluj (2019). IT Cluster Cluj IT Cluster este o asociaţie de tip cluster, înfiinţată în octombrie 2012, care are peste 75 de membri: mai mult de 60 de companii IT, cu mii de angajaţi şi o cifră de afaceri cumulată care depășește 100 de milioane de euro, universităţi şi institute de cercetare şi organizaţii catalizator.