Cicloturiștii sărbătoresc „Ziua Muntelui” pedalând pe Creasta Plopilor

10 septembrie 2025

Cu ocazia Zilei Muntelui, Clubul de Cicloturism „Napoca” (CCN) organizează, duminică, 14 septembrie 2025, o tură ciclistă ghidată gratuită pe traseul Luna de Sus – Muntele Rece – Creasta Plopilor – Luna de Sus. Evenimentul face parte din campania „Inelul Verde Metropolitan Clujean” (IVMC) și urmărește promovarea zonei montane de la sud-vest de Cluj-Napoca din perspectiva ecologică, turistică și de mobilitate durabilă.

Traseul are aproximativ 42 de kilometri, cu o diferență de nivel pozitivă de 900 de metri, parcurgând drumuri variate, de la asfalt la poteci de căruță și drumuri forestiere. Tura este adresată persoanelor cu o condiție fizică medie spre bună și se desfășoară în ritm lejer, cu pauze explicative și de documentare.

Participarea este liberă pentru oricine are peste 14 ani, deține o bicicletă în stare tehnică bună și este echipat corespunzător. Locul de întâlnire este în centrul satului Luna de Sus, la ora 9:30. Cei din Cluj-Napoca pot ajunge acolo pe bicicletă sau cu transport personal.

Evenimentul este organizat de Clubul de Cicloturism „Napoca”, fiind ghidat de Radu Mititean, președintele Federației Bicicliștilor din România.

Ziua Muntelui este marcată anual în 14 septembrie, dată simbolică ce coincide cu sfârșitul tradițional al pășunatului în Carpați. Tura velo propusă se aliniază acestui spirit, oferind participanților ocazia să descopere frumusețea Munților Gilăului și importanța protejării naturii în zona metropolitană clujeană.

