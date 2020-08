Ciclism: Turul României, cu finish la Cluj-Napoca

Una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism rutier din sud-estul Europei și cel mai important eveniment sportiv internațional din țara noastră din acest an va alinia la start aproximativ 120 de cicliști, care vor parcurge un traseu total de peste 800 km.

În 10 septembrie, linia de finish pentru cea de-a doua etapă va fi în Cluj-Napoca, plutonul străbătând peste 200 km pe traseul Oradea – Aleșd – Nușfalău – Șimleul Silvaniei – Zalău – Sânmihaiu Almașului – Topa Mică – Nădășelu – Cluj Napoca.

Caravana ciclistă va intra în Cluj-Napoca la ora 16:30, pe traseul Calea Baciului – strada Transilvaniei – strada Tudor Vladimirescu – strada Tăietura Turcului – strada Gen. Eremia Grigorescu – strada George Enescu – Piața 14 Iulie – sens giratoriu – strada Giuseppe Garibaldi – Splaiul Independenței – strada George Coșbuc, cu sosire în dreptul Complexului Cluj Arena. În jurul orei 16:45, va avea loc și festivitatea de premiere a etapei, pe platoul pietonal dintre Complexul Cluj Arena și BTarena.

„Ținând cont de contextul sanitar actual, ediția din acest a Turului României nu va putea beneficia de spectatori pe parcursul traseului. În consecință, pasionații sportului sunt îndemnați să urmărească fiecare moment al evenimentului în mediul online, pe site-ul www.turulromaniei.com și pe pagina de Facebook Turul României, unde competiția va fi transmisă în direct” – informează organizatorii.

Turul României este sprijinit de Auchan Retail România, în calitate de partener principal, pe baza unui parteneriat de lungă durată încheiat cu Federația Română de Ciclism.

Turul României sau „Mica Buclă” este cea mai importantă competiție ciclistă din România. Prima ediție a Turului, câștigată de echipa Bulgariei, a avut loc în 1934, pe o distanță de 1026 de kilometri, având 7 etape. Originile Turului datează însă de la începutul secolului trecut. În august 1910, inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobila” a organizat Circuitul Munteniei, la care au participat 18 concurenți, pe ruta București – Sinaia – Târgoviște – Butimanu – București. Odată cu venirea Primului Război Mondial, competiția s-a oprit. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a organizat prima ediție a Turului României, țara noastră devenind a șasea din lume cu propriul tur național. Din 1950 până în 1974, Turul României a fost organizat cu regularitate, urmat de o perioadă de pauză până în 1983. Din 1984 a fost reluată organizarea Turului.

Cea mai rapidă cursă parcursă în cadrul Turului României a fost în 1974, între Pitești și București, când cei 109 kilometri au fost parcurși cu o medie de 52,516 km/h. Mircea Romașcanu și Constantin Dumitrescu, două legende ale ciclismului românesc, au câștigat fiecare de 3 ori Turului României, fiind cel mai mare număr de victorii individuale.

Ediția din acest an, susținută prin partenerul oficial Auchan Retail România, se va desfășura în perioada 8-13 septembrie. În cadrul competiției vor fi acordate o serie de tricouri distincte: tricoul galben (liderul clasamentului general), tricoul alb (cel mai bun U23), tricoul roșu (cel mai bun sprinter), tricoul verde (King of the Mountain) și tricoul albastru (cel mai bun român).