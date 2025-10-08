ChatGPT poate fi conectat la aplicaţii utilizate în viaţa de zi cu zi

EXTERNE

OpenAI a dezvăluit luni noi funcţii pentru ChatGPT, modelul principal de inteligenţă artificială (AI) cu 800 de milioane de utilizatori săptămânali, capabil acum să interacţioneze cu alte aplicaţii utilizate în viaţa de zi cu zi, transmite marţi AFP.
La deschiderea evenimentului său dedicat dezvoltatorilor DevDay 2025, OpenAI a prezentat o nouă funcţie, Apps SDK, ce permite ChatGPT să interacţioneze cu o aplicaţie pentru muzică, căutări imobiliare, rezervări de hoteluri sau de zboruri, creare de postere şi altele. Această funcţie, însă, nu este încă disponibilă în Europa.

Primii parteneri, inclusiv Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify şi Zillow, au înregistrat luni o creştere la bursă.

Alţi parteneri, inclusiv Uber şi AllTrails, sunt aşteptaţi să se alăture mai târziu în cursul acestui an.
ChatGPT permite, de asemenea, acum utilizatorilor cu cunoştinţe informatice de bază să configureze propria versiune a unui agent AI, adică un model semi-autonom capabil să execute sarcini complexe din proprie iniţiativă: să analizeze date, să deducă cercetările suplimentare care trebuie efectuate şi să dezvolte programul pentru a le exploata.
„Acesta este cel mai bun moment din istorie pentru a fi dezvoltator; niciodată nu a fost mai rapid să treci de la idee la produs”, a declarat Sam Altman, CEO al Open AI, în faţa unei mulţimi de dezvoltatori entuziaşti reuniţi în San Francisco, Statele Unite.

El şi-a început discursul anunţând că ChatGPT a depăşit 800 de milioane de utilizatori săptămânali. Cinci milioane de companii şi instituţii plătesc abonamente business, potrivit OpenAI.
Această prezentare, urmărită în direct de peste 30.000 de persoane, a dat startul unei zile de demonstraţii şi conferinţe pentru un public format din dezvoltatori, în mare parte masculin, reunit în foste depozite militare de pe coastele însorite din Golful San Francisco.

