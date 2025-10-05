SPORT

CFR Cluj, victorie de moral cu Hermannstadt. Munteanu, la prima reușită din acest sezon!

5 octombrie 20250 commentarii

CFR Cluj a spart gheața și a reușit a doua sa victorie din acest sezon, duminică, contra celor de la Hermannstadt, într-un meci disputat în Gruia, în etapa a 12-a din SuperLigă. Sibienii au deschis scorul prin Albu, în minutul 12, dar feroviarii au întors scorul prin Louis Munteanu, în minutul 24, și Emerllahu, în minutul 55. O adevărată gură de oxigen pentru fotbaliștii lui Andrea Mandorlini, cdare nu mai câștigaseră din luna august, din prima etapă a campionatului!

Cu această victorie, feroviarii au urcat pe 11 în clasament, cu 12 puncte.

Cum am trăit meciul

Echipele de start:

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, Ilie, Abeid – Fică, Keita, Emerllahu – Păun, Munteanu, Biliboc

Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă, Selimovic, Ciubotaru – Albu, Ivanov, Jair – Buș, Gjorgjievski

Patru modificări făcute de Andrea Mandorlini în echipa sa, față de cea care a început Derby de Cluj în urmă cu o săptămână. Păun este căpitanul feroviarilor la această partidă.

Sibienii au avut lovitura de start a meciului. Căbuz scoate excelent șutul lui Emerllahu din 18 metri, în primul minut. GOL Hermannstadt! ALBU trimite cu capul cu boltă peste Hindrich, după un corner, în min.10! 0-1! Munteanu reia puțin pe lângă bară, în min.18. GOOOOOOL CFR Cluj! MUNTEANU restabilește egalitatea cu un șut super de la 18 metri, în min.24! 1-1! O nouă paradă de excepție a portarului oaspeșilor, în min.30, la șutul plasat trimis de Păun din marginea careului mare! Munteanu nimerește bara în min.45, cu un șut din vole din mijlocul careului! Un minut suplimentar pentru prima repriză. Pauză în Gruia.

Nicio modificare la pauză în cele două formații. GOOOOOL CFR Cluj! EMERLLAHU trimite în plasă un șut puternic de la 16 metri, fără speranță pentru Căbuz, în min.55! 2-1! Munteanu reia cu capul în min.60, dar portarul este pe direcția mingii și reține. Ies Fică și Păun, intră Djokovic și Korenica, în min.62. Munteanu reia pe colțul lung, în min.73, dar mingea nu prinde cadrul porții. Intră Kun în locul lui Biliboc, în min.75. Căbuz respinge la reluarea lui Korenica, în min.79. Stancu ratează o ocazie uriașă de egalare în min.81, șutând peste transversală din mijlocul careului! Slimani și Cernigoi intră în joc, în min.85, ies Munteanu și Emerllahu. Patru minute suplimentare arătate de la margine. Final de meci!

Pentru CFR Cluj urmează restanța cu Csikszereda, în deplasare, pe 16 octombrie.

