CFR Cluj, o nouă dezamăgire. Feroviarii n-au trecut nici de Metaloglobus, ultima clasată în SuperLigă

13 septembrie 20250 commentarii

CFR Cluj a ajuns la al șaptelea meci consecutiv fără victorie în SuperLigă, după remiza, 1-1, de la Clinceni cu Metaloglobus, din etapa a 9-a a sezonului. Meciul a început practic de la 1-0 pentru gazde, care au transformat un penalty în minutul 4. Trupa lui Mandorlini a egalat prin Korenica în minutul 37, tot după o lovitură de pedeapsă, și a ratat desprinderea în prelungirile reprizei, când același jucător a tras slab de la punctul cu var. Surprinzător, feroviarii n-au mai reușit să înscrie în repriza secundă în fața formației care a strâns doar un punct în acest sezon, iar meciul s-a încheiat la egalitate, una din cele mai mari surprize ale acestui sezon.

Echipele de start:

Metaloglobus: Gavrilaș – Irimia, Camara, Pasagic, Sava – Sabater, Moreira, Ubbink, Neacșu – Lopes, Huiban
Rezerve: Nedelcovici, Hadzic, Abbey, Lis, Sârbu, Achim, Irimia, Milea, Kouadio, Visic, Zakir

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, Ilie, Camora – Fică, Djokovic, Emerllahu – Șfait, Badamosi, Korenica
Rezerve: Gal, Vâlceanu, Kresic, Gyorgy, Radu, Keita, Perianu, Păun, Biliboc, Cordea, Ciubăncan

Din lotul feroviarilor nu fac parte Munteanu, Muhar și Kamara (accidentați), Abeid (suspendat), în schimb e prezent în primul 11 fostul jucător al lui Nantes, Marcus Coco, la prima apariție în tricoul CFR-ului. Echipa din Gruia are nevoie neapărat de o victorie pentru a se apropia de locurile de play-off. Gazdele au un singur punct în partidele disputate în acest sezon.

CFR a avut lovitura de start a meciului. Sinyan vede cartonașul galben în secunda 15! Penalty pentru Metaloglobus în min.3, la intervenția lui Coco în suprafața de pedeapsă! GOL Metaloglobus! NEACȘU transformă fără emoții de la punctul cu var, în min.4! Korenica șutează din unghi pe lângă vinclu, în min.7. Badamosi reia bine cu capul, în min.16, dar balonul este respins în corner de unul din fundașii gazdelor. Feroviarii sunt cu toate forțele în căutarea golului egalizator. Gavrilaș scoate greu șutul lui Emerllahu, în min.23. Fică își încearcă norocul cu un șut de la distanță, în min.25, dar mingea e pe direcția portarului care reține. Badamosi reia cu capul pe lângă poartă, în min.36. Penalty pentru CFR în min.36, după ce Camara a lovit mingea cu mâna! GOOOOOOL CFR! KORENICA a restabilit egalitatea din penalty, în min.37! 1-1! Gavrilaș reține mingea trimisă cu capul din apropiere de Badamosi, în min.43. Trei minute suplimentare pentru prima parte a meciului. Se verifică un posibil penalty pentru CFR în primul minut al prelungirilor, după intervenția lui Camara asupra lui Korenica! Korenica șutează însă slab și ratează de la 11 metri, în min.45+5! Pauză la Clinceni.

Nicio modificare făcută la pauză de Andrea Mandorlini în echipa sa. Gavrilaș reține cu emoții balonul șutat de Emerllahu, în min.49. Badamosi șutează slab din poziție bună, în min.55, și portarul reține. Minute bune de când feroviarii nu mai găsesc drumul spre poarta adversă. Fică prinde un șut bun din marginea careului, în min.73, dar mingea e scoasă de sub transversală de portar. Primele schimbări la CFR, în min.81: au intrat Cordea și Păun, au ieșit Badamosi și Korenica. Au intrat Biliboc și Keita înlocuindu-i pe Emerllahu și Fică, în min.87. Încă cinci minute suplimentare arătate de la margine. A intrat Deac în locul lui Șfaiț, în min.90+5. Final de meci.

Etapa viitoare, CFR Cluj va juca duminică, în Gruia, contra celor de la UTA Arad.

