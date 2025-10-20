SPORT

CFR Cluj învinsă la Ploiești, după o mare eroare a VAR. Feroviarii mai pot doar visa la play-off!

20 octombrie 20250 commentarii

CFR Cluj a mai pierdut o bătălie importantă în tentativa de a se apropia de primele șase poziții în clasamentul SuperLigii. După încă un meci mediocru, feroviarii au fost învinși, luni seara la Ploiești, de Petrolul, iar visele europene ale patronului Varga se mai pot lega doar de un iluzoriu succes în Cupa României. Slimani, titular în premieră în formația lui Andrea Mandorlini, a ratat două ocazii uriașe pentru CFR în minutele 20 și 40, iar Chică Roșă, de la gazde a nimerit bara în minutul 66. A fost avertismentul clar că Petrolul poate da lovitura, lucru careb s-a și întâmplat în minutul 77, când Denis Radu, aflat la limita offside-ului, a reluat pe colțul lung, fără speranțe pentru Hindrich. VAR-ul a validat reușita după 4-5 minute, deși reluările au dovedit că a fost o decizie eronată, și totul s-a sfârșit cu o nouă deziluzie vișinie.

Echipele de start:

Petrolul: Bălbărău – Guilherme, Papp, Roche – Veiga, Dongmo, Mateiu, Jyry, Sălceanu – Chică Roșă, Grozav
Rezerve: Krell, Radu, Doukansy, Hanca, Tolea, Boțogan, Paraschiv, Gheorghe, Hermann, Doumtsios, Onguene

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Zouma, Ilie – Șfaiț, Emerllahu, Keita, Djokovic, Korenica – Slimani, Cernigoi
Rezerve: Gal, Vâlceanu, Abeid, Gyorgy, Sinyan, Kresic, Perianu, Fică, Păun, Biliboc, Cordea, Badamosi

Slimani și Zouma, vedetele din lotul CFR-ului sunt, pentru prima dată, titulari. Camora, suspendat, și Louis Munteanu, accidentat, nu fac parte din lotul echipei.

Feroviarii au avut lovitura de start a meciului. Grozav are primul șut pe poartă, în min.5, dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri, Hindrich a reținut fără emoții. Emerllahu a șutat la o palmă de bara laterală, în min.7. Chică Roșă nu prinde cadrul porții cu un șut de la 16 metri, în min.16. Ocazie bună de gol pentru Slimani, care a reluat cu capul peste transversală din câțiva metri, în min.20. Petrolul îl pierde pe căpitanul Grozav în min.28, după o accidentare. Ratare uriașă de gol a lui Slimani, în min,40, care a reluat în portar în situație de unu la unu! Șutul lui Ricardinho trece departe de poartă, la faza imediat următoare. Trei minute suplimentare pentru prima parte a meciului. Ocazie bună de gol și pentru Ricardinho, în al doilea minut al prelungirilor, șutul puternic al acestuia a trecut milimetric de bara porții clujene. Pauză.

Nicio schimbare făcută de Andrea Mandorlini după pauză. Cernigoi reia cu capul în min.54, dar Bălbărău a reținut. Abeid, Cordea și Biliboc au intrat în joc, în min.61, au ieșit Cernigoi, Cordea și Șfaiț. Chică Roșă nimerește bara în min.66, după o incursiune pe partea stângă! GOL Petrolul! DENIS RADU înscrie la colțul lung, în min.77! 1-0. VAR validează reușita! Păun în locul lui Djokovic, în min.78. Fică îl înlocuiește pe Zouma, în min.85. Opt minute suplimentare pentru acest joc. Bălbărău scoate excelent șutul lui Biliboc la colțul scurt, în min.90+1. Slimani trimite cu capul, dar mingea se duce departe de poartă, în min.90+3. Final de meci!

CFR rămâne pe locul 11 în clasament, cu doar 13 puncte, cu doar două victorii în 13 meciuri! Etapa viitoare, sâmbătă 25 octombrie, feroviarii joacă cu Farul Constanța, în Gruia.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Fetele de la U Cluj, lidere în clasamentul Ligii a III-a

Iuliu Mureșan a revenit la CFR Cluj! Nelu Varga: ”Ne-am pus de acord imediat”

U BT a pierdut în Dubai în ABA League

Echipa feminină a României a pierdut finala Europenelor de la Zadar

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.