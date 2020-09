CFR Cluj ajută judo-ul românesc

Articol scris in SPORT

Campioana României la fotbal, CFR Cluj, va sponsoriza cu 100.000 de euro loturile olimpice de judo ale României în vederea pregătirii pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, informația fiind confirmată de preşedintele Federaţiei Române de Judo, Cozmin Guşă, bun prieten cu Neluțu Varga, patronul feroviarilor.

Florin Bercean, în calitate de vicepreşedinte executiv al Federației Române de Judo, împreună cu cei din conducerea campioanei României la fotbal au parafat, marți, o colaborare, care prevede sponsorizarea cu 100.000 de euro a loturilor olimpice de judo ale României din partea feroviarilor, în vederea pregătirii pentru Olimpiada de la Tokyo, respectiv contribuţia antrenorilor din judo la pregătirea specifică a fotbaliştilor campioni din Cluj. Cozmin Gușă a ținut să precizeze că instituţia pe care o conduce nu se confruntă în nici un caz cu probleme financiare, or gestul campioanei României are drept scop încurajarea sponsorizării sporturilor cu vizibilitatea mai scăzută.

„FR Judo n-a avut probleme de finanţare în ultimii patru ani de când am preluat preşedinţia şi nici n-o să aibă. Gestul prietenului Neluţu Varga, patronul CFR Cluj, trebuie aplaudat nu doar pentru nobleţea sa, dar şi pentru că Neluţu a înţeles că această frăţie, între fotbal şi judo, va genera mutaţii pozitive în abordarea colaborării din sportul românesc, respectiv în încurajarea sponsorizării sporturilor strategice, dar cu public mai puţin. Mulţumesc mult, în numele judo-ului românesc! Ca să fiu corect şi ca să nu-mi atribui merite pe care nu le am, trebuie să vă spun că ideea a fost a fiului meu Andrei (judoka cu vechime de 18 ani), care a fost inspirat în urma discuţiilor cu Neluţu Varga, dar şi cu Vasile Dâncu, cu care şi el este prieten”, a declarat Cozmin Guşă. Dacă tot am amintit de judo, atunci se cade să facem următoarea completare: în perioada 24-27 septembrie se vor desfășura, la Poiana Brașov, Campionatele Naționale de Judo pentru seniori. De la ”U”- CSM Cluj se vor bate pentru medalii 16 sportivi: Roxana Oprea, Alexandra Pop, Luciana Cătană, Denisa Așchiopoaiei, Ștefania Dobre, Hanna Balogh, Florisa Horvath, Serafima Moscalu, Alexandra Mazilu, Petr Zhukov, Adrian Șulcă, Gergely Gabor, Răzvan Bodea, Paul Creață și Ricardo Stoica, Ionuț Vasian.

Cristian FOCȘANU