CFR Cluj a renunțat la doi jucători

Academica Clinceni a ajuns la o înţelegere cu CFR 1907 Cluj pentru împrumutul jucătorului Răzvan Andronic, care va evolua la echipa pregătită de Ilie Poenaru în sezonul actual. „Mă simt excelent şi sunt fericit. Am observat că aici este un grup frumos, unit şi care nu cedează fără luptă niciun duel. Mă pregătesc bine şi sper să joc cât mai mult şi să marchez cât mai multe goluri. Asta ar fi ca obiectiv individual, iar ca obiectiv de grup sper să ne clasăm cât mai sus în clasament şi să facem o figură frumoasă în acest sezon”, a declarat Răzvan Andronic, pentru site-ul oficial al grupării Academica Clinceni.

Antrenorul Ilie Poenaru este încrezător că Andronic va putea ajuta echipa sa în actualul sezon: „Este un copil bun. Într-adevăr are o perioade de inactivitate, din diverse motive, dar uşor-uşor îl vom aduce şi pe el la o formă bună. Este un jucător care are calitate şi sunt sigur că ne va ajuta”. Mijlocaşul, în vârstă de 20 de ani, a evoluat în sezonul trecut în opt meciuri pentru FC Botoşani, unde fusese împrumutat de CFR Cluj. Răzvan Andronic a marcat o dată în victoria cu 2-0 a Botoşaniului de pe terenul celor de la FCSB. Academica a perfectat mai multe transferuri pentru noul sezon: fundaşul bulgar Gheorghi Paşov, fundaşul austriac Mladen Jutric, fundaşul albanez Amir Bilali, atacantul moldovean Alexandru Boiciuc, fundaşii Florin Gardoş şi Vlad Motroc, mijlocaşul bulgar Asen Ceandarov, atacantul bulgar Ţvetelin Ciunciukov, mijlocaşii Cristian Dumitru, Cristian Tănase, Ciprian Gliga, Florinel Sandu şi Marian Şerban. Vă reamintim că feroviarii s-au despărțit de fundașul Kevin Boli, care a semnat cu echipa turcă de liga a doua Samsunspor. De asemenea, Cătălin Golofca (30 de ani) nu intră în planuriule lui Dan Petrescu pentru acest sezon, iar CFR l-a cedat sub formă de împrumut la Sepsi Sf. Gheorghe. Alegerea lui Golofca de a merge la Sepsi este mai mult decât surprinzătoare, întrucât jucătorul a avut de furcă cu actualul antrenor al grupării covăsnene, Leo Grozavu, în 2017, pe când cei doi activau la FC Botoșani. La vremea respectivă, Leo Grozavu l-a pălmuit pe Golofca după o ieșire nervoasă a fotbalistului. Ulterior, cei doi au declarat că s-au împăcat.

Cristian FOCȘANU