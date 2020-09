CFR Cluj a rămas singura echipă românească în cupele europene

România a început ediția 2020/2021 a cupelor europene cu patru reprezentante, însă a pierdut pe drum trei încă din tururile preliminare. Rând pe rând, CS Universitatea Craiova, FC Botoșani și FCSB și-au încheiat aventura europeană, astfel că țara noastră mai contează doar pe campioana CFR Cluj, care se află la un meci distanță de a doua prezență consecutivă în grupele Ligii Europa, după o victorie cu Djurgardens, un adversar incomod, exponent al fotbalului bazat în primul rând pe forța fizică. Eroul clujenilor a fost fundașul Paulo Vinicius. Ultimul hop înainte de grupe este formația finlandeză KuPs Kuopio.

Campioana României, CFR 1907 Cluj, are șanse foarte mari să se califice, pentru al doilea an consecutiv în grupele Ligii Europa, fiind considerată mare favorită în disputa cu formația finlandeză KuPs Kuopio, din play-off-ul competiției, mai ales că partida se va disputa într-o singură manșă, la Cluj-Napoca, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”. Gruparea din Țara celor 1000 de lacuri s-a calificat în play-off după ce a dispus de Suduva Marijampole, o echipă considerată mult sub valoarea CFR-ului. La rândul ei, echipa antrenată de Dan Petrescu a promovat turul trei preliminar după o victorie cu 1-0 pe terenul suedezilor de la Djurgardens, adversar de care clujenii s-au temut, având în vedere mai mulți factori, forța fizică a scandinavilor și mai ales terenul sintetic. CFR s-a impus cu 1-0 prin golul marcat în minutul 55, de fundașul Paulo Vinicius. Acesta a înscris cu o lovitură de cap în urma unei faze fixe. Deac a executat bine o lovitură liberă din lateral stânga, iar Vinicius s-a desprins de marcajul lui Ulvestad și a trimis suficient de puternic pentru a face inutilă intervenția portarului Braatveit. Campioana României a făcut meci solid și a oferit gazdelor puţine şanse de poartă. Meciul a fost unul de uzură, cu puţine situaţii de gol. Prima ocazie notabilă a fost lovitura de cap a croatului Damjan Djokovic din minutul 30, care a trecut peste poartă, în urma unei lovituri libere executată de Deac. Campioana Suediei a răspuns imediat prin Kaeck, al cărui șut din unghi l-a găsit la post pe Bălgrădean, care a respins neinspirat, în mijlocul careului, însă pericolul a fost îndepărtat de fundașii CFR-ului. Chiar și după marcarea golului, CFR a rămas la fel de incisivă și de periculoasă, semănând panică la poarta amfitrionilor, înghesuiți în propria jumătate de o formație oaspete agresivă. Rondon a fost aproape de a aduce liniștea în tabăra feroviarilor, dar voleul său de la aproximativ 14 metri a izbit transversala porții adverse. În loc de 0-2 se putea face 1-1 în minutul 82, când același Bălgrădean a intervenit salvator la șutul lui Karlstroem, ușor deviat de Kujovic. CFR a început partida din Suedia în formula: Cristian Bălgrădean – Mateo Susic, Paulo Vinicius, Andrei Burcă, Mario Camora (căpitan) – Damjan Djokovic, Mihai Bordeianu, Adrian Păun (Michael Pereira, 89) – Ciprian Deac, Billel Omrani (Gabriel Debeljuh, 86), Mario Rondon (Ovidiu Hoban, 90+3). Antrenor: Dan Petrescu.

Decimată de COVID-19, FCSB a reprezentat o pradă ușoară

FCSB a fost eliminată din Europa League de formaţia cehă Slovan Liberec, care s-a impus cu scorul de 2-0 (0-0), pe Stadionul „Marin Anastasovici” din Giurgiu. Cu o formulă încropită, din cauza celor 15 cazuri de infectare cu coronavirus din lotul său, FCSB s-a lovit şi de alte probleme pe parcursul meciului cu Slovan, jucând din minutul 20 în zece oameni, după eliminarea lui Cană și accidentarea lui Karanovic după numai opt minute de la start. FCSB a rezistat în prima repriză, când portarul Straton a salvat mai multe goluri ca şi făcute, dar a cedat de două ori după pauză, de fiecare dată după un corner executat de Mosquera. Yusuf Helal (64) a marcat primul, iar Michael Rabusic (82) a majorat avantajul oaspeților și a stabilit scorul final, unul corect, în acord cu ceea ce s-a întâmplat pe teren. FCSB a început curajos şi Adrian Şut a tras bine de la circa 25 de metri, dar portarul a respins. Perianu a salvat golul la şutul lui Beran (10), iar peste trei minute a căzut în careul advers la un duel cu Koscelnik, cu circumstanţe de penalty, dar a fost avertizat pentru simulare. Adrian Petre a tras şi el un şut bun, peste poartă (15), de la circa 25 de metri. Eliminarea lui Cană a fost o lovitură în curajul ”roş-albaştrilor”, marcând o turnură în meci, cu Slovan la cârmă. Straton a apărat şuturile lui Yusuf şi Hromada (21), Tijani a trimis cu capul pe lângă poartă (22), Pesek (25) a reluat alături din centrarea lui Mikula, după care Straton a fost din nou providenţial la lovitura de cap a lui Yusuf Helal (42). La reluare, Helal a ratat incredibil din 6 metri (46), iar apoi FCSB a avut o mare şansă de a deschide scorul, prin Adrian Petre, din poziţie suspectă de ofsaid, dar acesta a fost blocat in extremis de portar (50). Straton a respins lovitura de cap a lui Rabusic (53), Adrian Şut a scos de pe linia porţii mingea trimisă de Helal (62), iar şutul lui Mikula (63) a fost deviat în corner. La faza următoare, oaspeţii au deschis scorul prin Helal (64). Faza s-a repetat în min. 82, cu Rabusic la finalizare. Straton a mai salvat un gol, pe final, la şutul lui Mara (90+3).

