Cerșetoria, cu minori în prim-plan, rămâne o rană deschisă în Cluj

22 septembrie 20250 commentarii

Fenomenul cerșetoriei, în special exploatarea minorilor în astfel de activități, rămâne o problemă gravă la nivelul județului Cluj. Autoritățile locale și județene au demarat un plan integrat de combatere a acestei practici, care include măsuri sociale, educaționale și de ordine publică. Prefectul județului, Maria Forna, a convocat o ședință cu reprezentanți ai instituțiilor responsabile în combaterea acestui fenomen, atrăgând atenția că exploatarea copiilor prin cerșetorie este o infracțiune și nu poate fi tolerată într-o societate modernă.

În cadrul intervenției sale, prefectul Maria Forna a subliniat importanța unei abordări interinstituționale și integrate pentru soluționarea acestei problematici complexe, care afectează nu doar imaginea comunităților implicate, ci mai ales demnitatea și siguranța persoanelor vulnerabile, în special a copiilor supuși activităților de cerșit.

„Cerșetoria nu este doar o problemă socială, ci și una care ține de respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Este esențial să intervenim unitar, prin măsuri sociale, educaționale și ferme din partea structurilor de ordine publică, pentru a proteja copiii de exploatare și pentru a sprijini familiile aflate în dificultate să acceseze alternative legale și demne de viață.
Exploatarea copiilor prin cerșetorie este o formă gravă de abuz, care nu poate fi tolerată într-o societate modernă și responsabilă. Este inadmisibil ca, în secolul XXI, unii copii să fie lipsiți de șansa la educație, sănătate și siguranță, fiind folosiți ca mijloc de obținere a unor venituri ilicite.
Instituția Prefectului Județului Cluj va continua să coordoneze, ferm și coerent, toate eforturile autorităților implicate – Poliție, Jandarmerie, Protecția Copilului, autorități locale și societate civilă – pentru a identifica, interveni și preveni aceste situații.
Nu vorbim doar despre aplicarea legii, ci și despre reconstruirea unor drumuri către normalitate pentru copiii și familiile vulnerabile. Vom susține extinderea măsurilor integrate, cu accent pe sprijin social, reintegrare școlară și intervenții comunitare, dar și pe sancționarea celor care profită de vulnerabilitatea copiilor, conform Codului Penal și a legislației în vigoare.
Nu putem construi un județ sigur și echitabil dacă închidem ochii la realități care afectează demnitatea celor mai lipsiți de apărare. Fenomenul cerșetoriei, în special atunci când implică minori, nu este doar o problemă de ordine publică, ci una care ne privește pe toți – ca părinți, ca instituții și ca societate”, a declarat prefectul județului Cluj.

În cadrul ședinței, directorul general al Poliției Locale din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, Marcel Bonțidean, alături de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj au prezentat un bilanț al Planului Comun de Acțiune instituit în 26 august 2025, pentru realizarea misiunilor specifice de către structurile Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Poliția Municipiului Cluj-Napoca, Direcția Generală Poliția Locală Cluj-Napoca, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca, Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj, Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilului Cluj din cadrul CJ și ale Direcției Sociale și Medicale și Primăria Cluj-Napoca, cu privire la prevenirea și combaterea cerșetoriei.

Scopul acţiunii a fost de a intensifica patrulărilor formate din echipaje mixte, în zonele frecventate de cerșetori, cum ar fi zona centrală, piețele, zona gării, stațiile de transport în comun, zona lăcașurilor de cult și perimetrul hipermarketurilor. Totodată s-a urmărit identificarea persoanelor vulnerabile și direcționarea lor către adăposturi și centrele de asistență socială și verificarea situației copiilor folosiți la cerșit, cu o implicare sporită a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) și a Direcției de Asistență Socială și Medicală (DASM);

În urma campaniei ce s-a desfășurat în perioada 26.08 – 18.09.2025, pe raza municipiului Cluj-Napoca a fost identificată o frecvență mai mare a persoanelor care apelează, în mod repetat la mila publicului. Au fost surprinse că desfășoară activități de cerșetorie 640 de persoane printre care și minori. În acest context au fost aplicate 87 de sancțiuni contravenționale în valoare de 11285 lei.

Totodată, pentru prevenirea și combaterea cerșetoriei, au fost desfășurate activități la nivelul tuturor subunităților de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, atât în cadrul activităților curente cât și prin organizarea unor acțiuni punctuale, cu efective mărite, în care am primit sprijin de la unitățile Jandarmeriei Române și de la autoritățile publice locale, prin structurile de poliție locală. În primele 8 luni ale anului 2025 au fost constatate și aplicate 207 contravenții, față de 136 de sancțiuni aplicate în aceeași perioada a anului 2024.

„Acțiunile de combatere a fenomenului de cerșetorie vor continua și în perioada următoare la nivelul tuturor instituțiilor implicate. Facem apel la cetățeni să descurajeze fenomenul cerșetoriei și să se adreseze cu încredere instituțiilor statului, care pot oferi ajutor persoanelor vulnerabile care recurg la astfel de practici, prin asigurarea adăposturilor temporare și a altor forme de sprijin.
Conform Codului penal, exploatarea cerşetoriei este fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilităţi fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foloase patrimoniale de pe urma acestei activităţi. Fapta se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Dacă fapta este săvârşită în următoarele împrejurări: a) de părinte, tutore, curator ori de către cel care are în îngrijire persoana care cerşeşte; b) prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

