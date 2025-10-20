EDUCAȚIE

Cercetătorul Paul Nicu, în echipa condusă de laureatul Nobel pentru studierea mecanismelor vieții replicate în laborator

20 octombrie 20250 commentarii

Cercetătorul Paul Nicu, membru al comunității UBB, a contribuit la publicarea unui articol de cercetare, apărut recent pe coperta prestigioasei reviste Nature Chemistry, în cadrul unei colaborări internaționale conduse de laureatul Premiului Nobel Bernard. L. Feringa, anunță reprezentanții UBB luni, 20 octombrie 2025, întru-un comunicat de presă. Bernard. L. Feringa este laureat al Premiului Nobel pentru Chimie 2016, împreună cu Jean-Pierre Sauvage și Fraser Stoddart‎.

Aceștia transmit că această realizare marchează un moment important pentru știința românească: „Studiul a reușit, în premieră mondială, să reproducă în laborator, în mod controlat, dinamica structurală a proteinelor și ADN-ului — o combinație unică între adaptivitate conformațională și reciclabilitate configurațională. Polimerii sintetizați de echipa de cercetare se comportă asemenea biomoleculelor naturale: sunt construiți din unități simple bazate pe disulfuri, pot trece reversibil de la structuri dezordonate la structuri elicoidale ordonate și înapoi la monomerii inițiali. Această capacitate de auto-organizare și reciclare integrală oferă o cale concretă pentru proiectarea materialelor sustenabile ale viitorului, deschizând un drum nou pentru cercetarea materialelor adaptative și redefinind conceptul de materie sintetică inteligentă. Contribuția românească a fost una semnificativă, vizând modelarea teoretică a sistemelor de polimeri studiate experimental, lucru care a dus la identificarea și validarea mecanismelor care stau la baza acestor procese esențiale vieții”.

Dr. Paul Nicu este cercetător la Fundația Provitam și cercetător asociat la Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul de Chimie Fundamentală și Aplicată – Metalomica, din cadrul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică. Cu o vastă experiență în domeniul chimiei computaționale și al modelării cuantice a proprietăților spectroscopice, dr. Paul Nicu are o contribuție importantă la formarea studenților masteranzi și doctoranzi din UBB, fiind implicat activ în activități precum seria anuală de conferințe și tutoriale „Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry” și în școala de vară adresată studenților doctoranzi și cercetătorilor postdoctorali „International School – Quantum Chemistry of Excited States (QCES)”, arată aceiași reprezentanți. Articolul integral poate fi găsit la adresa: https://doi.org/10.1038/s41557-025-01947-0 (Zhang, Q., Nicu, V.P., Buma, W.J. et al. Dual dynamic helical poly(disulfide)s with conformational adaptivity and configurational recyclability. Nat. Chem. 17, 1462–1468 / 2025).

T.S.

