Centrul de Studii Transilvane: Conferința „Istorie și Istoriografie. Transilvania în context central-european”

20 octombrie 20250 commentarii

Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, (Transylvanian Review / Center for Transylvanian Studies) organizează, în cadrul Zilelor Academice Clujene, ediția XXXVIII, conferința națională „Istorie și Istoriografie. Transilvania în context central-european”, care se va desfășura în perioada 22-23 octombrie 2025, în sala de conferințe, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 12-14, etajul 1.

Manifestarea reunește istorici, cercetători și cadre universitare din centre academice naționale și internaționale, oferind un cadru de reflecție și dialog asupra evoluțiilor istorice și culturale din Transilvania, privite în contextul mai larg al Europei Centrale. Lucrările conferinței se vor desfășura pe parcursul a patru secțiuni tematice și vor cuprinde subiecte diverse precum filantropia și educația în Transilvania modernă, mișcarea studențească interbelică, transferurile culturale, guvernarea urbană, identitățile medievale și evoluția culturii materiale în spațiul central-european.”, transmit reprezentanții Academiei Române Filiala Cluj-Napoca. Ediția din acest an este organizată cu sprijinul Asociației Culturale „Societatea Istorică George Barițiu”.

T.S.

