EVENIMENT

Cel mai vârstnic veteran de război din România, vizitat de președintele Senatului cu ocazia aniversării a 110 ani

19 octombrie 20250 commentarii

La 110 aniâ, Iosif Rus este singurul veteran de război în viață din județul Cluj care a luptat în cel de al Doilea Război Mondial. De altfel, este cel mai vârstnic veteran de război din România.

În contextul în care în 28 octombrie 2025, Iosif Rus împlinește 110 ani, președintele Senatului, Mircea Abrudean a ținut să ajungă personal la veteranul Iosif Rus pentru a-l felicita și a-i ura „La mulți ani”!, sănătate și, totodată, să îi mulțumească pentru sacrificiul depus pe câmpul de luptă sub faldurile drapelului național.

„Îmbătrânirea activă și grija pentru vârstnici ar trebui să fie preocupări sociale constante. Avem nevoie de vârstnici, de experiențele lor de viață, de poveștile trecutului și de istoria pe care ei ne-o pot spune cel mai bine.

Veteran din al Doilea Război Mondial, domnul Iosif Rusu a împlinit 110 ani. Locuiește în Gherla, dar este originar din comuna Țaga, locul pe care eu îl numesc cu mândrie „acasă”. M-au impresionat luciditatea, mentalitatea, grija, iubirea și responsabilitatea dumnealui față de țară”, a transmis președintele Senatului României.

De profesie învățător, în anul 1940 a absolvit și Școala de ofițeri rezervă, luptând pe front între anii 1942-43, în armată având funcția de comandant pluton.

A fost decorat cu Ordinul Steaua României cu spade și panglică de virtute militară, clasa a V-a. Revenind pe meleagurile natale, peste 40 de ani a funcționat în cadrul Clubului copiilor Gherla, unde a condus cu mare succes orchestra semisimfonică a instituției , îndrumând și coordonând instruirea muzicală la sute (dacă nu mii!) de copii, mulți dintre ei ajungând dascăli sau alți intelectuali. Cu orchestra clubului a efectuat turnee în toată țara, susținând concerte de mare suc ces, recunoscute cu diplome și alte premii. La vârsta de 90 de ani mai cânta în corul mixt ”Corala Magna” a Casei Municipale de Cultură Gherla! Până nu de mult a susținut o bogată activitate în viața artistică a municipiului de pe Someș, unde este mult respectat și stimat.

Domnul Iosif Rus în fiecare dimineață citește ziarul Făclia de Cluj și se interesează de veștile și noutățile orașului în care trăiește.

