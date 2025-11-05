EXTERNE

CEDO: Interdicţia de a fuma în închisoare este incompatibilă cu drepturile omului

5 noiembrie 20250 commentarii

Estonia a încălcat Convenţia europeană privind drepturile omului atunci când le-a interzis deţinuţilor să fumeze, a apreciat marţi Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), subliniind că dreptul la viaţă privată şi libertatea de a face alegeri se menţin şi în închisoare, transmite AFP.

În opinia CEDO, este ”de neconceput ca un deţinut să îşi piardă drepturile garantate de Convenţie pur şi simplu ca urmare a statutului său de persoană încarcerată după o condamnare”.

”Într-un context de autonomie personală deja restrânsă”, libertatea deţinuţilor de a face alegeri pe anumite subiecte, cum este fumatul, este ”cu atât mai valoroasă” pentru ei, subliniază CEDO.

Curtea le reproşează autorităţilor estone că în 2017 au impus o interdicţie totală asupra fumatului în închisori ”fără a evalua importanţa şi impactul său în privinţa autonomiei personale a deţinuţilor fumători” şi fără a furniza argumente ”pertinente şi suficiente”, depăşind astfel ”marja de apreciere” de care ele dispun.

CEDO a estimat aşadar, cu patru voturi ‘pentru’ şi trei ‘împotrivă’, că a fost încălcat articolul 8 al Convenţiei europene privind drepturile omului, referitor la dreptul la respectarea vieţii private şi familiale. De asemenea, Curtea a dat dreptate celor trei deţinuţi care au sesizat-o reclamând această interdicţie şi simptome legate de sevraj (tulburări de somn, depresie, anxietate).

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Merz spune că sirienii nu mai au de ce să ceară azil în Germania

Cel mai puternic vicepreședinte american a murit la 84 de ani

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, în vizită la București

Donald Trump se mândreşte cu renovarea unei băi din Casa Albă

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.