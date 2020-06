Cea mai proaspătă achiziție a Olimpiei Cluj

Articol scris in SPORT

Campioana României la fotbal feminin, „U” Olimpia Cluj-Napoca, s-a blindat în compartimentul defensiv, după ce și-a asigurat serviciile Mariei Stamate (foto), o jucătoare puternică și robustă, așa cum este descrisă de site-ul oficial al echipei. Maria a evoluat ultima oară la vice-campioana României, Universitatea Galați. Înainte de a se decide să facă performanță ca…fotbalistă, Maria Stamate a cochetat cu handbalul și tenisul de masă. Șansa de a juca pentru cea mai bună echipă din fotbalul feminin românesc, dar mai ales în Liga Campionilor, la cel mai înalt nivel, au fost motivele pentru care Maria Stamate nu a avut nevoie să se gândească de două ori înainte de a semna cu echipa antrenată de Iulian Szekely. Ea va purta, ca și la Universitatea Galați, tricoul cu numărul 22, o alegere de suflet, așa cum mărturisește chiar Maria Stamate: ”Am ales 22 întrucât este ziua mea de naștere, este numărul meu norocos și îl port cu plăcere”. Maria a intrat în ultimul an la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. ”Alegerea pe care am făcut-o, de a semna cu “U” Olimpia Cluj , este pasul către un alt nivel, către o nouă provocare, fapt ce mă determină să cred în continuare în visul meu. Deși am pășit târziu pe acest drum, visez să am o carieră de succes ca și fotbalistă și sunt sigură că munca și ambiția vor da roade și vor duce la realizarea țelurilor mele. Mă bucur că voi avea ocazia să fiu alături de fetele de la Cluj, deoarece apreciez mult munca și talentul lor. Nu în ultimul rând, doresc să mulțumesc conducerii și staff-ului clubului „U” Olimpia Cluj, pentru încredere și pentru oportunitatea oferită, dar și impresarului meu pentru tot sprijinul acordat în această perioadă, precum și conducerii clubului AFC Universitatea Galați, pentru că mi-au oferit șansa de a păși pe acest drum și pentru toată suținerea de până acum”, a declarat Maria pe site-ul oficial al campioanei României. Campania de achiziții al Olimpiei continuă, iar la Cluj-Napoca sunt așteptate și alte întăriri. „U” Olimpia Cluj le-a mai achiziționat pe Karolina Țabur, jucătoare de bază în naționala Moldovei, Daiana Oneț și Anamaria Filip. După cum bine se știe, „U” Olimpia Cluj a primit undă verde pentru a evolua și în acest sezon în Liga Campionilor. Comisia pentru acordarea licenței cluburilor de fotbal, în urma analizei dosarului de licențiere depus de clubul AFC Universitatea Olimpia Cluj, a constatat îndeplinirea cerințelor de licențiere pentru criteriile impuse de regulament și a acordat clubului clujean dreptul de participare în competiția UEFA Women`s Champions League, pentru sezonul 2020-2021. În urma implementării procesului de licențiere începând cu acest sezon și pentru fotbalul feminin, „U” Olimpia Cluj este primul club de fotbal feminin din România care primește acest tip de licență.

Cristian FOCȘANU