Cea mai lungă aducțiune de apă din România s-a dat în folosință la Cluj

12 septembrie 20250 commentarii

Conducta va deservi populația jedețelor Cluj și Sălaj

Președintele și vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe și Radu Rațiu, au participat joi, alături de președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu și directorul general al Companiei de Apă „Someș” Cluj , Călin Neamțu, la inaugurarea celei mai lungi rețele de transport de apă potabilă din România: conducta de aducțiune Cluj-Sălaj.

Populația de pe raza a 20 de primării beneficiază de apă

Cu această ocazie președintele Consiliului Județean Cluj a declarat: „Prin finalizarea acestei mari investiții din cadrul proiectului european de 404 milioane de euro demonstrăm, încă o dată, că județul Cluj are capacitatea administrativă și financiară de a implementa proiecte de mare anvergură, care au o finalitate extrem de precisă: îmbunătățirea substanțială a calității vieții pentru circa 230.000 de cetățeni. Proiectul pune pe hartă Clujul și Sălajul în tot ceea ce însemană civilizație, cele două județe împreună având 98 % din populație racordată la rețeaua de apă. Un pas uriaș spre normalitate. Adică județele care au cea mai mare proporție a populației racordată la un sistem de apă centralizat. Am demonstrat din nou că la Cluj, cu efort, cu multă muncă și implicare constantă, se poate. Vorbim despre cea mai lungă aducțiune de apă din România, de 164 de km, dar care împreună cu racordurile și rețelele secundare ajunge la 300 de km. Impactul acestei investiții este unul regional, compania noastră de apă deservind beneficiari din mai multe județe, respectiv Cluj, Sălaj și Mureș. Prin aportul celor două județe, cu ajutărul celor două companii de apă, din Cluj și Sălaj, vom putea vorbi în curând și de finalizarea proiectului de apă din Apuseni. Astfel, 20 de primării, din care 4 din județul Cluj, restul din Sălaj vor beneficia de această investiție” a spus Alin Tișe.

Apă controlată microbiologic

Obiectivul de infrastructură recent finalizat, în valoare totală de 457.320.342 lei, reprezintă cea mai importantă investiție din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, derulat de Consiliul Județean Cluj și Compania de Apă Someș S.A. și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare (2014-2020) și etapizat ulterior prin Programul de Dezvoltare Durabilă (2021-2027).

Aducțiunea, care asigură transportul apei provenite din sursa Tarnița către nu mai puțin de 20 de unități administrativ-teritoriale, din care o parte din județul Cluj (Cluj-Napoca, Chinteni, Vultureni și Așchileu), va furniza apă potabilă controlată microbiologic, livrată în regim continu și în condiții de siguranță și protecție a sănătății, la peste 230.000 de locuitori: „Toți acești oameni vor beneficia, începând de azi, de apă potabilă de cea mai bună calitate, provenită din sursa clujeană Tarnița și tratată la stația din Gilău. Această investiție va rezolva și multe din problemele care apar frecvent în timpul perioadelor secetoase, când sistemele deservite din surse locale de apă devin foarte vulnerabile”, a menționat vicepreședintele Consiliului Județean, dl. Radu Rațiu.Directorul Companiei de Apă „Someș”, Călin Neamțu a precizat: „Punerea în funcțiune a aducțiunii Cluj – Sălaj, din sistemul cenralizat al Clujului, mai precis din sursa Tarnița, înseamnă o conductă de 164 Km, cea mai lungă din țară dacă adăugăm și racordurile. Este una dintre cele mai importante investiții ale Companiei de Apă, derulată prin Programul POIM, care are o valoare de un miliard nouă sute de lei. O mare parte din județul Sălaj se va alimenta în viitorulimediat din această importantă sursă de alimentare. O lucrare ca va ajuta la ridicarea standardului social al populației din două județe, la facilitarea unor activități economice și sociale din zonele aducțiunii și la cristalizarea componentei economice” a declarat Călin Neamțu.

Construirea aducțiunii Cluj-Sălaj s-a realizat prin implementarea a două contracte de lucrări distincte: „CL1 – Conducta de aducțiune Cluj-Sălaj: tronson Cluj-Zalău” și „CL2 – Conducta de aducțiune Cluj-Sălaj: tronson Zalău-Șimleu Silvaniei și tronson Bălan-Cehu Silvaniei”, parte a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”. Traseul conductei de aducțiune începe din rezervorul amplasat pe strada Odobești din Cluj-Napoca, de unde apa este pompată până la rezervorul amplasat lângă localitatea Deușu. Aici are loc procesul de reclorinare, după care apa este distribuită spre localitățile deservite, prin curgere gravitațională. Conducta de 164 km este realizată din tuburi din fontă ductilă, cu diametre cuprinse între 150 și 700 mm, interiorul fiind protejat de un strat de mortar de ciment, care are drept scop prelungirea duratei de viață și sporirea protecției sanitare și a siguranței în exploatare.

De asemenea, în cadrul investiției au mai fost realizate un rezervor de apă cu o capacitate de 200 de mc, respectiv o stație de clorinare în localitatea Deușu.

Beniamin Pascu

