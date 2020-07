Ce averi au șefii Fiscului clujean

Că este tot mai bine să fii bugetar o confirmă și situația materială a șefilor de la Fisc, așa cum apare din declarațiile lor de avere: salarii impresionante, case, terenuri, mașini și conturi serioase în bănci, sunt câteva dintre reperele averilor celor care au grijă să ne plătim taxele și impozitele.

Familia Câmpan (Nicolae Câmpan, șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Cluj și Corina Câmpan, director executiv Serviciu Interne la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca) deține un teren intravilan de 700 metri pătrați (mp) în Cluj-Napoca, cumpărat în 2000 și mai multe terenuri în Cluj: două de câte 3.400 mp, unul de 596 mp și altul de 4.287 mp, toate situate în extravilan. Ei mai au în proprietate două case în Cluj-Napoca, una de 398 mp, construită în 2009, și cealaltă de 46 mp, cumpărată în 2019, precum și un autoturism Renault Megane. Au și două conturi în valută, unul de 34.378 euro la Banca Transilvania și celălalt de 4.500 euro la CEC Bank, ambele deschise în 2019, dar și un credit de 45.500 euro, luat în 2004 de la Alpha Bank și scadent în 2027. Veniturile salariale ale șefului Administrației au fost de 113.804 lei (peste 9.400 lei lunar), la care se adaugă un premiu de 666 lei de la RADP Cluj-Napoca, dar și contravaloarea unui apartament de trei camere, vîndut în 2019 cu 119.500 euro. Doamna Cîmpan a obținut din slarii 107.105 lei (peste 8.900 lei lunar), plus alocația pentru copil în sumă de 1.656 lei.

Familia Pop (Ioan Pop, șef adjunct Inspecție Fiscală la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj și Despina Maria Pop, consiler superior în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca) deține trei terenuri: un teren agricol de 793 mp, cumpărat în 1996 în Băișoara, o cotă dintr-un teren agricol de 2,32 hectare, moștenit în Cornești și un teren intravilan de 328 mp, cumpărat în 2000, în Cluj-Napoca. De asemenea, au în proprietate o casă de 462 mp, construită în Cluj-Napoca în 2002, o cotă parte dintr-o casă de 62 mp, moștenită în Cornești și o casă de vacanță de 94 mp, construită în Băișoara. Preferințele în materie auto s-au îndreptat spre un VW Passat din 2005 și un Mercedes din 2015. Ei au două credite la BRD, unul de 180.000 euro, contractat în 2008 și scadent în 2033, și celălalt de 91.500 lei, contractat în 2018 și scadent în 2022. Domnul Pop avut venituri salariale de 95.217 lei (peste 7.900 lei lunar), de la Aeroportul Internaţional ”Avram Iancu” a încasat 9.477 lei, pentru activitatea în comisia electorală a primit 2.425 lei, a încasat dividende de 509 lei, aferente perioadei 2005-2016, de la Compania de Salubritate „Brantner-Veres”. De asemenea, a obținut din vânzarea de acțiuni 1.301 lei, respectiv 10.500 lei din vânzarea unui autoturism. Doamna Pop a avut venituri salariale de 66.130 lei (peste 5.500 lei lunar), pentru activitatea în comisia electorală a primit 2.425 lei, iar din chirii a obținut 3.100 lei.

Familia Bote (Anamaria Bote, șeful Serviciului fiscal municipal Dej și Ovidiu Adrian Bote, consilier juridic la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj) deține în Dej un teren 383 mp, cumpărat în 2008, și o casă de 200 mp, cumpărată tot în 2008, plus un teren extravilan de 1.800 mp în localitatea Maia, obținut în 2019, prin donație. Ei posedă un Renault Megane din 2005 și o mașină autopropulsantă pentru lucrări agricole TGB din 2010. Dânșii preferă Banca Transilvania, unde au un credit în valută de 56.120 euro, contractat în 2010 și scadent în 2040, precum și un credit de 18.280 lei, contractat în 2016 și scadent în 2021. Doamna Bote are două conturi de descoperire de card, de 17.500 lei, respectiv de 8.000 lei, iar domnul Bote unul singur, de 10.200 lei. Șefa serviciului Dej a obținut venituri salariale de 89.950 lei (peste 7.400 lei lunar), pentru activitatea în comisia electorală a încasat 2.425 lei și a primit o alocație pentru creșterea copilului de 1.872 lei. Domnul Bote a încasat din salarii 65.903 lei (peste 5.400 lei lunar).

Marius Florea, șef adjunct Colectare persoane juridice la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, deține în Cluj-Napoca un teren intravilan de 708 mp, cumpărat în 2000, și o casă de 380 mp, construită în regie proprie în 2005, la care se adaugă o cotă dintr-un apartament de 75 mp, moștenit în Mediaș. Capitolul ”motorizare” este reprezentat de două autoturisme – un Hyundai din 2016, un Ford Mondeo din 2009, achiziționat în leasing – și o remorcă auto din 2017, care probabil transportă barca din aluminiu Motocraft L 420, fabricată în 2016. Șeful adjunct are un cont de card cu 16.000 lei, și a obținut venituri salariale de 88.417 lei (peste 7.300 lei lunar).

Laurențiu Suciu, șef adjunct Colectare persoane fizice la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, pare a fi o excepție. Nu are nici case, nici terenuri, și deține un singur apartament în Cluj-Napoca, cu suprafața de 88,39, cumpărat în 2006, și o singură mașină, un Audi din 2011. Și mai are trei credite: două la OTP Bank, unul de 36.388 euro, contractat în 2011 și scadent în 2031, și altul de 20.000 euro, contractat în 2014 și scadent în acest an, plus un credit la Banca Transilvania, de 3.000 lei, contractat în 2019 și scadent în 2020. El a încasat din salarii 93.592 lei (peste 7.700 lei lunar) și a beneficiat de o alocație pentru copil de 3.600 lei.

Gabriela Pop, șeful Serviciului fiscal municipal Gherla, are o grămadă de terenuri în localitatea Feleacu: un teren extravilan de 1.480 mp, obținut prin donație în 2015, și trei terenuri intravilane, două de câte 700 mp fiecare, cumpărate în 2018, respectiv în 2019, și unul de 350 mp, obținut tot prin donație în 2019. Tot dintr-o donație ea deține, din 2019, un teren extravilan în Ploscoș. Doamna Pop mai are în proprietate o casă de 373,75 mp în Gherla și un apartament de aproape 52 mp în Cluj-Napoca. Șefa din Gherla nu are mașină, dar are un credit la Volksbank de 35.000 euro, contractat în 2007 și scadent în 2031, și a obținut venituri salariale de 90.222 lei (peste 7.500 lei lunar).

Mihaela Tololoi, șeful Serviciului fiscal municipal Turda nu are o declarație de avere pe site-ul instituției nici în acest an și nici anul trecut, dar din cea aferentă anului 2018 rezultă că dânsa avea în proprietate un teren intravilan în Turda cu suprafața de 600 mp, obținut prin donație în 2012, precum și două terenuri în Iara, unul extravilan, cu suprafața de 500 mp, dar și o pădure de 6.200 mp. În Turda avea o casă de 482 mp, cumpărată în 2003 și un apartament de 49,51mp, cumpărat în 2006, iar în Cluj-Napoca deținea încă un apartament de 43,74mp, cumpărat în 2013. Șefa din Turda mai poseda și două mașini, un VW Passat din 2008 și un Audi din 2013. Doamna Pop a luat în 2011, de la Banca OTP, un credit 50.000 euro, cu scadența în 2031. Chiar și pe vremea aceea dânsa avea un salariu mai mult decât respectabil, de 86.272 lei pe an (peste 7.100 lei lunar) și obținuse din chirii 5.400 lei.

Anca Avram, șeful Serviciului fiscal orășenesc Huedin, are în Huedin un teren intravilan de 3.000 mp, iar în Cluj-Napoca deține, din 2018, două apartamente, unul de 60 mp, și celălalt de 40 mp. Dânsa preferă marca VW, astfel că deține două autoturisme model Golf, unul fabricat în 2007, iar celălalt în 2009. Activele sale financiare constau dintr-un cont curent de 21.700 la Raiffeisen Bank, a avut venituri salariale de 77.499 lei (peste 6.400 lei lunar) și a obținut din arendă 616 lei.

