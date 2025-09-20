INTERNE

Căței salvați dintr-un sac aruncat la Beliș

20 septembrie 20250 commentarii

Șase pui de câine au fost au fost găsiți într-un sac înnodat, aruncat într-o prăpastie de sub un pod din zona lacului Beliș, județul Cluj. Din fericire, zgomotele cățeilor au fost au fost auzite de câțiva turiști care căutau un loc de picnic iar o tânără din Cluj-Napoca, a alertat imediat autoritățile.

Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Huedin s-au deplasat la fața locului, iar cățeii au fost recuperați în viață și transportați de urgență la un cabinet veterinar din Cluj-Napoca. Timp de aproximativ două săptămâni, au primit îngrijiri medicale, au fost deparazitați și monitorizați atent.

După stabilizarea stării de sănătate, puii au fost preluați de o asociație de protecție a animalelor, care va continua demersurile pentru a le găsi familii adoptive. Acțiunea a fost posibilă și cu sprijinul logistic și financiar al Consiliului Județean Cluj, care a asigurat resursele necesare pentru îngrijirea temporară a cățeilor.

Între timp, polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanei care i-a abandonat, sub aspectul comiterii infracțiunii de schingiuire a animalelor, faptă prevăzută de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Acuzații de abuz și șantaj în Ministerul Economiei și ANPC: un secretar de stat, reținut

Angajat al unei firme de curierat, reținut pentru delapidare.

Subunitatea de pompieri Aghireșu, dotată cu un sistem modern de producere a energiei electrice

Delapidare uriașă din fondurile asociațiilor de locatari: Administrator arestat la Cluj

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.