Casa de Pensii Cluj: Urgență în trimiterea certificatului de viață!

24 septembrie 20250 commentarii

Casa de Pensii Cluj  anunță că pensionarii clujeni stabiliți în străinătate au obligația de a transmite certificatul de viață până cel târziu la data de 30 septembrie. Documentul reprezintă o verificare administrativă prevăzută de noua Lege a pensiilor care este în vigoare de la 1 septembrie 2024 și se depune de două ori pe an. Astfel, conform noii legi, documentul se transmite în perioada 1 ianuarie – 31 martie, pentru prima verificare, respectiv în perioada 1 iulie – 30 septembrie, pentru a doua verificare.

De menționat că certificatul trebuie semnat în fața unei autorități legale din statul de domiciliu sau reședință, respectiv instituții de pensii ori securitate socială, autorități locale, ambasade, consulate, notari, avocați, medici de familie, dar și organizații de români cu personalitate juridică. Documentul poate fi transmis Casei de Pensii Cluj prin poștă, fax sau e-mail, datele de contact fiind disponibile pe site-ul instituției. Certificatul de viață se utilizează exclusiv în cazul în care pensionarii nu au mandatari desemnați cu procură specială care au obligația, conform procurii speciale, să anunțe Casa de Pensii Cluj despre orice schimbare survenită în ceea privește situația pensionarului, cum ar fi deces sau schimbarea adresei de domiciliu.

 

