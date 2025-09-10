DIVERSE

Când se va termina cu escrocheriile din comerțul online?

Inteligența artificială își dovedește o influență… pandemică în comerțul online, adică în comerțul electronic care se referă la tranzacțiile comerciale din domeniul cumpărării de produse și servicii de toate felurile și de pe întreaga planetă.

Pe lângă faptul că stimulează inovația în afaceri, optimizează procesele de livrare la domiciliu și găsești oferte pe multe rețele de socializare, apar și escroci cu duiumul.

Cu ceva timp în urmă, o doamnă pe care o cunosc foarte bine,  dar căreia nu îi dau numele din respect pentru familie, a fost sedusă de un escroc sentimental la o lună după ce și-a condus soțul pe ultimul drum.  Individul a convins-o să îi trimită 2000 de euro pentru a veni de pe alt continent să-i… aline durerea și să o facă fericită până la adânci bătrânețe.  Bineînțeles, totul a fost o escrocherie.

Din informațiile obținute în ultimele zile de la mai mulți cunoscuți și de la șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Cluj, dl. Mircea Radu, s-au făcut numeroase sesizări despre înșelătorii în comerțul electronic. Oamenii au pierdut zeci de mii de lei pentru că au crezut ofertele atractive, dar mincinoase. 

Și la redacție am primit numeroase asemenea reclamații, în care cumpărătorii spun că în loc de pantofi sport li s-au livrat bucăți de lemn în pachete, în loc de rochii au primit lenjerie intimă, în loc de jachetă o fustiță de fetiță, ș.a.m.d. Eu însumi am primit niște pantalonași pentru adolescenți – purtați, șifonați, cu șervețele mototolite în buzunare și cu un miros de mucegai greu de suportat –  în locul unor tricouri Lacoste. 

Curierul firmei Sameday nu mi-a permis să desfac pachetul, în condițiile în care am plătit 280 lei, iar produsul este numai bun de aruncat. Site-ul de pe care am făcut comanda spune că nu el a expediat ,, cioarecii’’ purtați, protecția consumatorului spune că  nu are pârghiile legale să-i poată depista pe escroci pentru recuperarea banilor.

Ne întrebăm dacă nu cumva Guvernul României, Parlamentul Român și European, nu știu că pot genera legi care să stopeze acest tip de escrocherii.

Cei care sunt în spatele acestora pretind că livrează marfa din China, Polonia, Ucraina etc, însă mulți dintre ei au depozite în România, unde firmele de curierat trimit banii, dar nu dau conturile escrocilor pentru a nu pierde contractele economice cu aceștia.

Poate că aleșii noștri și guvernul Bolojan, după ce termină cu tăierile și creșterea aberantă a prețurilor, își fac timp pentru a găsi antidotul necesar și pentru această blestemată … pandemie din comerțul online.

În imagini vedeți ce am comandat și ce am primit din acest comerț modern al anului 2025.

Dumitru VATAU

 

