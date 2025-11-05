POLITICĂ

Camera Deputaţilor a respins înfiinţarea comisiei de anchetă privind explozia din Calea Rahovei

5 noiembrie 20250 commentarii

Plenul Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, propunerea de înfiinţare a unei comisii parlamentare de anchetă privind investigarea circumstanţelor, cauzelor şi responsabilităţilor legate de explozia produsă în imobilul din Calea Rahovei, Sectorul 5, Bucureşti.

Au votat „pentru” înfiinţarea comisiei 108 deputaţi, trei au votat „împotrivă”, iar 167 s-au abţinut.

Înfiinţarea acestei comisii de anchetă a fost propusă de grupurile parlamentare ale AUR, S.O.S. România şi POT.

Obiectivele comisiei ar fi urmat să fie: verificarea cauzelor tehnice, organizatorice şi administrative care au condus la producerea exploziei şi la consecinţele grave ale acesteia, analizarea modului de funcţionare şi coordonare între instituţiile statului, precum Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC), compania de distribuţie a gazelor naturale Distrigaz Sud Reţele, Primăria Municipiului Bucureşti şi Primăria Sectorului 5 – înainte, în timpul şi după producerea dezastrului, verificarea eventualelor sesizări şi reclamaţii privind mirosul de gaz, emise anterior exploziei, şi a modului în care acestea au fost gestionate de autorităţi şi operatorii economici implicaţi.

Un alt obiectiv al comisiei este investigarea procedurilor de autorizare, mentenanţă şi verificare tehnică a instalaţiilor de gaze naturale ale imobilului şi a eventualelor intervenţii neautorizate.

La finalul activităţii, comisia ar fi trebuit să formuleze propuneri legislative şi administrative pentru creşterea siguranţei publice, prevenirea repetării unor asemenea tragedii şi asigurarea transparenţei în gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Explozia, care a avut loc la jumătatea lunii octombrie, a provocat moartea a trei persoane şi rănirea mai multor locatari.

