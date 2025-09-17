POLITICĂ

Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată: ”Dosarul sau rechizitoriul, mai precis, este un discurs. Atât”

17 septembrie 20250 commentarii

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a avut miercuri o primă reacție după ce a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, susținând că rechizitoriul din dosarul său ‘este o copie la indigo cu dosarul din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze’.

‘Dosarul sau rechizitoriul, mai precis, este un discurs. Atât. Dosarul este o copie la indigo cu dosarul din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze, doar s-au schimbat actorii. Și așa cum s-a dovedit adevărul în dosarul președintelui Trump, așa se va arăta adevărul și aici. O țară dăinuiește prin cei curajoși care îndrăznesc și se stinge prin cei lași, care se vând precum Iuda. Acum 2.000 de ani era un Iuda, acum sunt milioane de Iuda. Vinovăția creează minciuna, iar minciuna creează șantajul’, a declarat Georgescu, prezent miercuri la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar.

Fostul candidat a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor, în schimb le-a vorbit reprezentanților presei despre ‘oligarhia globalist-soroșistă’, care ‘recurge la justiție, pe care o instrumentalizează asemenea unui glonț’, dar și despre asasinarea activistului politic conservator Charlie Kirk, văzut de Georgescu drept un ‘martir’.

‘Eu vreau ca România să devină ceea ce merită, și anume placa turnantă a Europei, centrul deciziilor, nu periferia slugilor’, a mai spus Georgescu.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale).

În același dosar a fost trimis în judecată Horațiu Potra și 20 de mercenari din gruparea sa.

Procurorii susțin că mercenarii lui Potra urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

AGERPRES

