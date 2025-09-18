EXTERNE

Cafeneaua din serialul TV „Friends” va fi recreată în Times Square din New York

18 septembrie 2025

 

Newyorkezii şi turiştii vor putea vizita în curând Central Perk, cafeneaua din serialul de televiziune „Friends”, care va fi recreată în zona turistică Times Square din New York „la sfârşitul toamnei 2025”, au anunţat marţi promotorii acesteia, printre care se numără şi grupul media american Warner Bros Discovery, informează AFP.

„Deşi a fost actualizat pentru a se adapta gusturilor clienţilor de astăzi, spiritul unic al Central Perk continuă să existe, oferind o experienţă memorabilă în jurul unei cafele sau unei mese, atât localnicilor, cât şi vizitatorilor”, pe canapele portocalii, după modelul cafenelei devenite celebre datorită serialului „Friends”, au promis organizatorii proiectului într-un comunicat.

Este vorba despre cea de-a doua cafenea de acest tip din Statele Unite şi din lume, după cea deschisă deja la Boston.

Proprietate a studioului Warner Bros, serialul de televiziune „Friends”, unul dintre cele mai cunoscute din lume, prezintă vieţile unui grup de şase tineri prieteni din New York, trei femei şi trei bărbaţi, cu scene filmate în apartamentele lor şi în cafeneaua Central Perk, în 236 de episoade difuzate între 1994 şi 2004 în Statele Unite.

