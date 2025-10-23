EDITORIAL

Cădere liberă

23 octombrie 20250 commentarii

Ilie Bolojan e asemenea omului care cade dintr-un zgârie-nori și, când trece pe lângă etajul doi, strigă liniștit: „Până acum, totul e bine.”

Numai că nu e. Legea care modifică pensiile speciale ale magistraților s-a prăbușit deja, iar a crede că mai poate fi resuscitată în trup, vorba aceea, e simplă formă de autoamăgire. Jocul e închis.

