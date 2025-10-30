EVENIMENT

Cabană mistuită de flăcări

30 octombrie 20250 commentarii

Un incendiu puternic a izbucnit noaptea de miercuri spre joi la o cabană situată între localitățile Ciurila și Măguri Răcătău, mobilizând mai multe echipaje de pompieri.

Apelul de urgență a fost primit în jurul orei 19:05, iar la fața locului au intervenit două autospeciale de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca, alături de o autospecială de mare capacitate de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca. Echipajele au fost sprijinite de SVSU Măguri Răcătău.

Drumul dificil, de munte, a îngreunat accesul forțelor de intervenție, însă acestea au reușit să ajungă la locul incendiului. Flăcările se manifestau generalizat la o cabană construită din lemn, precum și parțial la o anexă, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

Incendiul a fost stins în limitele găsite, fără ca vreo persoană să necesite îngrijiri medicale. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.

