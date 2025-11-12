ECONOMIE

Bursa a deschis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de miercuri

12 noiembrie 20250 commentarii

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de miercuri, iar rulajul se cifra la 10,72 milioane de lei (2,1 milioane euro), după 45 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 companii, înregistra o apreciere de 0,28%, iar indicele BET-Plus, care indică evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, era în creştere cu 0,26%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat un avans de 0,23%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, creştea cu 0,34%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor scădea cu 0,39%, în timp ce BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, s-a apreciat cu 0,15%.

La indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, se consemna o apreciere de 0,23%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Altur (+6,06%), Aeta (+5,17%) şi SIF Hoteluri (+3,92%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Armătura (-14,96%), Şantierul Naval Orşova (-3,61%) şi Condmag (-3,57%).

